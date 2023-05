Amazon Anyware: possibile comprare prodotti anche nei mondi online e nei videogame

Amazon, dopo aver annunciato tante novità per le smart TV con Fire TV a bordo quale sistema operativo, ha presentato una nuova iniziativa in ottica e-commerce, volta a far sì che lo shop ove si può trovare di tutto possa arrivare praticamente “ovunque”.

La scelta del termine ovunque fatta in apertura non è casuale visto che l’iniziativa di Amazon si chiama “Amazon Anyware” e consiste in un’esperienza immersiva che permette di comprare veri oggetti fisici gestiti dall’e-commerce di Seattle nel mentre si sta giocando, in-app mobili, e nell’ambito di mondi online. Si parte con “Peridot“, un gioco per Android e iOS creato da Niantic, la stessa azienda che, creando Pokémon Go, ha fatto sì che milioni di persone si aggirassero nei parchi per catturare degli animaletti digitali molto sfuggenti.

Nel gioco in questione lo scopo è abbastanza simile visto che occorre collezionar e allevare alcuni animaletti domestici virtuali denominati Dots o Peridots che, dopo un lungo sonno, si sono risvegliati in un mondo diverso da quello cui erano abituati. I giocatori, definiti Custodi, dovranno prendersi cura di loro e collaborare in modo da incrociare questi animaletti e il loro DNA cosicché, via Perigenetics, si possa diversificare la specie, creando nuovi esserini con peculiarità genetiche al 100% originali.

In merito all’e-commerce, collegato il proprio account detenuto presso Amazon col videogame in questione, i giocatori di quest’ultimo possono sfogliare un catalogo di prodotti a marchio Peridot, come cuscini, custodie per smartphone, altri accessori per telefoni, merchandising, abbigliamento (magliette, t-shirt) in tema: in-app, “senza mai lasciare il gioco“, vedranno le specifiche del prodotto, la relativa disponibilità, la consegna stimata e se sia idoneo alla spedizione con Prime. A quel punto si farà il check-out attraverso l’account Amazon collegato al gioco e il più è fatto.

Steve Downer, vice-presidente di Amazon secondo Linkedin, ha spiegato in un comunicato stampa che l’azienda sta creando “un nuovo panorama per l’intrattenimento acquistabile e le esperienze digitali continuando a incontrare i nostri clienti dove si trovano, con i prodotti che amano“.