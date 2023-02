Addio dopo 28 anni a Internet Explorer della Microsoft

Ascolta questo articolo

Correvano gli anni 90 quando smanettavamo allegramente sul nostro pc, con il nostro fidato amico Internet Explorer, uno dei primi browser della Microsoft: era il 16 agosto 1995, l’epoca dei film da E-mule, e di Msn Messenger, e ora un pezzo di storia dell’informatica ci lascia per sempre.

Oggi Microsoft punta sul più moderno Edge. La modifica per utilizzare l’aggiornamento di Microsoft Edge per disabilitare IE ha lo scopo di fornire una migliore esperienza utente e aiutare le organizzazioni a trasferire gli ultimi utenti IE11 rimasti a Microsoft Edge. Tutti i dati verranno trasferiti automaticamente a Edge.

In questi anni ci siamo abituati a utilizzare Google Chrome, Firefox di Mozilla, Safari di Apple. Ormai Ie è un lontano ricordo di noi quarantenni che giocavamo sulla piattaforma multiplayer, a fare ricerche su Internet per copiare i compiti di scuola. Quanti ricordi legati a questo browser: si va verso l’intelligenza artificiale che sarà integrata nel motore di ricerca Bing.

Sull’azienda di Redmond, prima negli USA e poi in Europa, si accese poi un faro per abuso di posizione dominante proprio a causa di Explorer, all’epoca perché installato su tutti i sistemi operativi Windows. Ma il nuovo Edge è utilizzato solo al 4% rispetto al colosso Google Chrome, che detiene il 65%.

Quindi per tutti gli irriducibili bisogna guardare avanti e cambiare le carte in tavola: d’altronde computer ultra moderni necessitano di aggiornamenti adeguati e dal 2000 a oggi ne abbiamo fatti di passi avanti. Microsoft dovrà ora concorrere con Safari dato che molti usano iPhone come dispositivo, con gli OS di Cupertino più trascurati dagli hacker rispetto a quanto accade per il mondo di Windows, più a rischio di virus.

Di Ie ricorderemo la lentezza rispetto a Chrome, quando fu lanciato Ie per contrastare Netscape, nell’epoca in cui c’era la guerra dei browser. Ie raggiunse l’apice nel 2004: chi è un nostalgico può usarlo su un vecchio pc comprato in qualche mercatino dell’usato.