Addio alla funzione di indicazioni via SMS su Google Maps

Google Maps è una delle piattaforme di mappe e navigazione più usate e apprezzate dagli utenti di tutto il mondo, grazie alla sua capacità di fornire informazioni precise e aggiornate su luoghi, percorsi, traffico e trasporti pubblici.

Tuttavia, Google non si ferma mai a migliorare il suo servizio e a volte decide di eliminare alcune funzionalità che ritiene obsolete o poco usate.È il caso della possibilità di condividere le indicazioni stradali generate con Maps sotto forma di messaggio SMS, una funzionalità che era stata introdotta nel 2017 e che permetteva di inviare le istruzioni per raggiungere una destinazione tramite un semplice testo, senza bisogno di una connessione internet o dell’app di Google Maps.

Questa funzionalità si attivava quando si selezionava l’opzione “Condividi indicazioni” dal menu di Google Maps sul PC e si poteva scegliere il numero del destinatario a cui inviare le indicazioni passo dopo passo, con le distanze e i tempi stimati.Questa funzionalità poteva essere utile in alcune situazioni, come ad esempio quando si voleva aiutare qualcuno che non aveva uno smartphone o una connessione dati, oppure quando si voleva avere a portata di mano le indicazioni senza dover aprire l’app di Google Maps sul telefono. Inoltre, si poteva risparmiare sui dati o sulla batteria del telefono usando i messaggi di testo invece dell’app.

Tuttavia, Google ha deciso di eliminare questa funzionalità a partire dal 16 giugno, come riportato dai colleghi Android Police. La motivazione sarebbe legata al fatto che la funzione era poco usata e che esistono altre alternative più moderne e convenienti per condividere le indicazioni stradali, come ad esempio le app di messaggistica istantanea o le email.

Inoltre, Google ha introdotto la possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale con i propri contatti tramite Google Maps, offrendo una soluzione più precisa e aggiornata. La rimozione della possibilità di condividere le indicazioni stradali via SMS non dovrebbe avere un grande impatto sulla maggior parte degli utenti, ma potrebbe essere una perdita per chi si trovava bene con questa opzione o per chi vive in zone con scarsa copertura di rete. In ogni caso, Google Maps resta una delle piattaforme più complete e affidabili per la navigazione e la scoperta di luoghi, e continuerà a ricevere aggiornamenti e miglioramenti da parte di Google.