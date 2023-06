Un bicchiere di vino al giorno riduce lo stress e i rischi d’infarto del 20%

Il vino è sempre stato oggetto di dibattito per quanto riguarda i suoi effetti sulla salute. Un nuovo studio condotto presso il Massachusetts General Hospital sembra avere scoperto una connessione tra il consumo moderato di vino e la riduzione dei rischi di eventi cardiaci importanti, come ictus ed infarti. Ciò è particolarmente evidente tra le persone che soffrono di ansia e paure varie, dove il vino sembra avere effetti ancor più positivi.

Secondo la ricerca, condotta da un team di ricercatori guidati da Ahmed Tawakol, direttore del dipartimento immagini dell’ospedale, un consumo giornaliero leggero di alcol può ridurre i rischi cardiaci del 20% nella popolazione generale e addirittura del 40% tra coloro che soffrono di ansia. Questi risultati finalmente spiegano i benefici noti dell’alcol in moderazione sulla salute cardiovascolare.

Quale sia il consumo giusto? Secondo il rapporto, le donne dovrebbero limitarsi a non più di un bicchiere di vino al giorno, mentre gli uomini possono consumarne fino a due. Questa quantità moderata di alcol sembra essere in grado di diminuire l’ansia e di rilassare il sistema nervoso. Ciò che rende il vino così efficace non è dovuto ad alterazioni indotte dall’alcol nel sangue, ma al suo rapporto diretto sul cervello.

Gli studiosi hanno analizzato centinaia di persone tramite risonanza magnetica cerebrale, tenendo traccia delle loro abitudini nella Biobank del Mass General Brigham Hospital. I risultati hanno mostrato che coloro che consumavano in media meno di 14 bevande alcoliche a settimana avevano una probabilità significativamente inferiore di sviluppare infarti o ictus rispetto a chi non beveva affatto.

Le analisi cerebrali hanno inoltre rivelato che i bevitori leggeri o moderati mostravano una risposta allo stress dell’amigdala (un’area del cervello coinvolta nelle emozioni) inferiore rispetto alla norma, in proporzione alla diminuzione delle sensazioni di ansia e paura. Inoltre, tali individui hanno sperimentato meno eventi cardiaci avversi.

In conclusione, questo nuovo studio del Massachusetts General Hospital fornisce evidenze interessanti sull’effetto positivo del vino sul sistema cardiovascolare, in particolare tra le persone ansiose. Ma è fondamentale ricordare che l’abuso di alcol può comportare gravi conseguenze per la salute. Quindi, se decidi di goderti un bicchiere di vino, fallo in modo responsabile e consapevole, tenendo presente i potenziali rischi associati.