Peggiorano le condizioni di Shannen Doherty

Le condizioni di salute di Shannen Doherty vanno lentamente peggiorando, l’attrice famosa per aver interpretato Brenda Walsh negli anni 90 nella serie tv Beverly Hills 90210, e Prue in “Streghe”, affronta dal 2015 una neoplasia al seno, che aveva sconfitto, ma attualmente ha saputo che si è espanso, e su Instagram appare visibilmente preoccupata mentre mostra le foto della tac.

L’attrice ha detto che il tumore si è ripresentato, portando delle metastasi al cervello. Non sta passando un bel periodo anche a causa della recente separazione dal marito, in particolare deve portare una maschera mentre fa le visite mediche ed appare in difficoltà perchè non può stare in ambienti chiusi.

Tutto ciò che desidera è passare del tempo con la sua famiglia, con sua madre che le è sempre stata accanto nei momenti difficili, e con gli amici. Il suo primo ruolo in televisione lo ottiene nella “Casa della prateria” negli anni 80, seguita da una comparsata in Magnum P.I. Recita anche nel film “Schegge di follia” con Winona Ryder.

Ha partecipato negli anni 2000 al programma Dancing with the Stars, è vegetariana ed è animalista; ha inoltre sostenuto molte campagne benefiche a favore degli animali, è affetta anche dal morbo di Crohn. Per la generazione vissuta negli anni 90 aver già perso il compianto Luke Perry è stato un duro colpo, per questo sosteniamo questa donna con tutte le nostre forze, facendole sentire la nostra vicinanza.

Beverly Hills 90210 è stato un telefilm per teenager che ha segnato un’intera generazione e le storie di Brenda e suo fratello Brendon le ricordiamo tutti dovrebbero far tornare un canale dedicato a queste serie tv che hanno segnato gli anni Novanta anche per la nuova generazione. Nel frattempo auguriamo il meglio a questa giovane donna che sta lottando come una leonessa contro questo brutto male da molti anni.