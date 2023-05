Il reflusso gastroesofageo è una patologia che colpisce sempre più spesso molte persone, causando disagio e un considerevole impatto sulla qualità della vita. Tuttavia, grazie ai continui progressi della medicina, oggi è possibile disporre di interventi chirurgici sempre più avanzati, come il “RefluxStop”, sviluppato dalla società svizzera “Implantica”.

Questo dispositivo medico viene utilizzato in un intervento chirurgico mininvasivo con tecnica laparoscopica che permette di ripristinare la normale fisiologia del giunto esofagogastrico, eliminando il reflusso gastroesofageo senza limitare il passaggio di cibo e senza causare gli effetti collaterali più comuni delle tecniche chirurgiche tradizionali. L’Istituto Nazionale di Gastroenterologia “S. de Bellis” di Castellana Grotte, in Puglia, è stato individuato come uno dei centri pilota per l’acquisizione di un certo numero di casi per far parte di un registro europeo.

L’efficacia dell’intervento è stata già testata sui primi tre pazienti pugliesi, con risultati estremamente positivi. Infatti, i primi tre anni di studio di questa metodica hanno consegnato risultati che arrivano al 95% di successo, un risultato sorprendente e molto confortante per i pazienti che prima avevano solo il 50% di possibilità di successo con tecniche tradizionali.

L’intervento chirurgico è stato coordinato da uno dei massimi esperti in Europa, Jorg Zehetner, che ha elogiato la competenza dell’equipe del “De Bellis”, definendola “eccellente”. Non solo l’intervento garantisce un notevole risparmio economico in termini di terapie costose, protratte a lungo termine, ma consente anche di risolvere il difetto anatomico della naturale barriera antireflusso, anziché limitarsi a trattare solo i sintomi della malattia. In questo modo, l’Istituto Nazionale di Gastroenterologia “S. de Bellis” di Castellana Grotte ha compiuto un ulteriore passo avanti nell’assistenza e nella ricerca gastroenterologica, ribadendo la propria volontà di porre al centro della propria attenzione la salute dei cittadini.

La strada intrapresa è quella giusta e i risultati crescenti del “De Bellis” sono il frutto dell’enorme lavoro di donne e uomini che hanno a cuore questa importante causa.