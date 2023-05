Moderna: nel 2030 pronti vaccini mRNA per combattere il cancro, le malattie cardiovascolari e le malattie autoimmuni

Potrebbe essere possibile entro il 2030 sviluppare i primi vaccini personalizzati basati su RNA messaggero (mRNA) per combattere il cancro, le malattie cardiovascolari e le malattie autoimmuni. Questo progresso è stato accelerato grazie all’esperienza acquisita durante lo sviluppo dei vaccini anti-COVID.

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Guardian, l’azienda americana Moderna sta lavorando sui vaccini contro il virus sinciziale e il melanoma, per i quali ha ottenuto l’approvazione accelerata dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense. Nel caso del virus sinciziale, il vaccino ha dimostrato un’efficacia dell’83,7% nel prevenire almeno due sintomi, come tosse e febbre, negli individui di età superiore ai 60 anni.

La ricerca sui vaccini contro il cancro è stata favorita dagli sviluppi ottenuti con i vaccini anti-COVID, consentendo di raggiungere progressi, che normalmente richiederebbero 15 anni, in soli 12-18 mesi. Secondo il direttore sanitario di Moderna, Paul Burton, l’azienda potrebbe essere in grado di offrire questi vaccini entro cinque anni. Burton afferma che questi vaccini personalizzati potrebbero essere molto efficaci e potrebbero salvare centinaia di migliaia, se non milioni, di vite umane. L’obiettivo è fornire vaccini personalizzati per vari tipi di tumori alla popolazione mondiale.

I vaccini basati su mRNA funzionerebbero nel seguente modo: inizialmente, una biopsia delle cellule tumorali identifica le mutazioni presenti solo in queste cellule, ma non nelle cellule sane. Successivamente, un algoritmo identifica quali mutazioni stanno causando la crescita del tumore. Vengono quindi create molecole di RNA messaggero contenenti le istruzioni per produrre gli antigeni che stimoleranno una risposta immunitaria. Una volta iniettato, l’mRNA si traduce in parti di proteine identiche a quelle presenti nelle cellule tumorali. Le cellule del sistema immunitario incontrano queste proteine e distruggono le cellule tumorali che le esprimono.

Nel prossimo futuro, potrebbero essere sviluppati anche vaccini contro le malattie cardiovascolari e le malattie autoimmuni. Secondo Burton, potrebbe essere sufficiente una singola iniezione per proteggere contro COVID, influenza e virus sinciziale nelle malattie respiratorie. I vaccini basati su mRNA potrebbero anche essere adattati per combattere malattie rare per le quali attualmente non esistono terapie.

La ricerca italiana, condotta dal laboratorio Armenise-Harvard di immunoregolazione presso l‘Italian Institute for Genomic Medicine (IIGM) e la società biotech italo-svizzera Nouscom, sta attivamente lavorando sui vaccini terapeutici basati su mRNA. Allo stesso modo, i ricercatori dell’Istituto dei tumori Pascale di Napoli hanno riportato risultati positivi nella sperimentazione di un vaccino contro il tumore al fegato.