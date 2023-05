Microplastiche nello sperma umano, gli esperti dichiarano: "Una minaccia per la specie umana"

Trovate microparticelle di plastica nel liquido seminale di uomini sani e non fumatori: è questo il sensazionale risultato di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori provenienti da diverse università italiane. Secondo quanto riportato su Science of the Total Environment, una rinomata rivista scientifica internazionale, il 60% dei campioni analizzati presentava microparticelle di plastica. Questa scoperta sconcertante solleva gravi preoccupazioni riguardo all’emergenza delle microplastiche e ai loro effetti sulla riproduzione umana.

L’indagine, svolta a Siracusa nell’ambito del progetto EcoFoodFertility, la prima ricerca multicentrica al mondo sul rapporto tra Ambiente, Alimentazione e Salute Riproduttiva, ha coinvolto ricercatori provenienti dalle università di Salerno, Federico II e Politecnica delle Marche. Il dottor Luigi Montano, UroAndrologo dell’ASL Salerno e coordinatore di EcoFoodFertility, insieme alle professoresse Oriana Motta, Marina Piscopo ed Elisabetta Giorgini, ha guidato lo studio.

La dottoressa Valentina Notarstefano, utilizzando la Microspettroscopia Raman presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche, ha identificato le microparticelle di plastica presenti nel liquido seminale di 6 uomini sani e non fumatori, residenti in un’area ad alto impatto ambientale della Campania. Questa non è la prima volta che il gruppo di ricerca individua la presenza di microplastiche nel corpo umano. Già nel gennaio 2023, su Toxics, la stessa squadra aveva segnalato la presenza di microplastiche nelle urine dei residenti delle aree settentrionali di Napoli e Salerno.

In quel caso erano stati identificati 16 frammenti di microplastiche, dalle dimensioni di 2 a 6 micron, corrispondenti a frammenti più piccoli di un granellino di polvere. Nel liquido seminale, invece, le microparticelle di plastica individuate appartengono a diversi tipi di plastica, tra cui polipropilene (PP), polietilene (PE), polietilene tereftalato (PET), polistirene (PS), polivinilcloruro (PVC), policarbonato (PC), poliossimetilene (POM) e materiale acrilico.

Secondo gli esperti, queste particelle di plastica possono provenire da una varietà di fonti, tra cui cosmetici, detergenti, dentifrici, creme per il viso e per il corpo, adesivi, bevande e cibi. Inoltre, possono anche essere presenti nell’ambiente sotto forma di particelle sospese nell’aria. Pertanto, le vie di ingresso nel corpo umano possono avvenire attraverso l’alimentazione, la respirazione e persino l’assorbimento cutaneo.