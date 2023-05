Maculopatia solare, fare selfie al sole può provocare danni permanenti alla vista

Ogni giorno nel mondo vengono scattati ben 93 milioni di selfie. La ricerca dell’inquadratura perfetta e la caccia ai like spingono molte persone a fissare direttamente il sole, anche solo per pochi secondi, sia in spiaggia che in montagna. Tuttavia, pochi sanno che questa pratica può causare seri danni alla retina, addirittura in modo irreparabile, simili a quelli che si verificano durante l’osservazione di un’eclissi solare senza l’adeguata protezione degli occhiali.

Non solo i selfie possono essere pericolosi, ma anche l’uso prolungato di smartphone e tablet può provocare danni alla retina. Quando lo schermo viene esposto alla luce solare, infatti, funge da superficie riflettente, come uno specchio, e i raggi dannosi convergono sulla macula, la parte più sensibile della retina, provocando effetti degenerativi.

Gli esperti dell’Associazione Italiana di Oftalmologia (S.I.S.O.) sottolineano l’importanza di prestare attenzione a questi rischi. Recenti studi pubblicati sul Journal of Medical Case Reports hanno documentato casi di danni permanenti alla retina. Ad esempio, un uomo di trent’anni ha riportato danni oculari irreversibili dopo aver trascorso tre ore a leggere sul suo tablet durante una gita in montagna. Lo stesso è accaduto a una ragazza di vent’anni, che ha passato due ore a guardare il telefono sotto il sole in spiaggia.

La maculopatia solare è la condizione che si sviluppa in questi casi. Scipione Rossi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oftalmologia presso l’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma e segretario tesoriere della S.I.S.O., spiega che si tratta dell’assorbimento di un’elevata energia radiante da parte della retina e dell’epitelio pigmentato. Inizialmente, ciò provoca una sensazione di abbagliamento. Nei casi più gravi, le cellule nervose possono formare una macchia nera al centro dell’occhio, chiamata scotoma, in pochi giorni.

Queste lesioni possono essere permanenti e portare a una riduzione irreversibile della visione centrale, poiché le cellule non si rigenerano una volta morte. Rossi raccomanda di evitare selfie sotto il sole senza specifiche protezioni, poiché gli occhiali da sole non filtrano in modo adeguato le radiazioni luminose. È fondamentale indossare occhiali adeguati per proteggere gli occhi. Inoltre, è consigliabile limitare l’uso prolungato di tablet e smartphone quando siamo esposti alla luce solare diretta. La nostra vista è un tesoro da preservare, eppure a volte non ne siamo abbastanza consapevoli.