I bambini allattati al seno prendono voti più alti a scuola, lo dimostra uno studio

Oltre ai numerosi benefici che sono già ampiamente noti, l’allattamento al seno potrebbe potrare ad un inaspettato impatto positivo per i bambini Un recente studio sostiene infatti che un prolungato allattamento naturale nei confronti dei bambini li aiuterebbe nel superamento degli esami scolastici.

Lo studio, guidati dalla dott.ssa Reneé Pereyra-Elías dell’Università di Oxford, ha vagliato i risultati dei partecipanti al General Certificate of Secondary Education, un esame scolastico che gli studenti inglesi affrontano all’età di circa sedici anni, nel quale si trovano a dover scegliere diverse materie, solitamente una decina, per le quali vogliono ottenere questa certificazione.

In generale, i bambini allattati più a lungo hanno ottenuto risultati migliori negli esami, ed i risultati più alti sono stati osservati nei bambini che erano stati allattati per più di un anno. I ragazzi che in tenera età furono allattati al seno per almeno un anno avevano il 38% di probabilità in più di ottenere un punteggio alto, l’equivalente di una A o A+, nel loro esame di inglese, ed il 39% di probabilità in più di ottenere lo stesso voto massimo nel loro GCSE di matematica.

Lo studio, che ha coinvolto quasi 5mila ragazzi in Inghilterra nati tra il 2000 ed il 2002, ha rilevato che quelli allattati al seno per almeno quattro mesi avevano circa il 12% in più di probabilità rispetto ai bambini non allattati al seno di superare almeno cinque GCSE, tra cui inglese e matematica, con l’equivalente di un B- o un C+. Studi passati che suggerivano che i bambini allattati al seno più a lungo fossero più intelligenti sono stati ampiamente criticati.

Questo perché non tenevano conto del fatto che i bambini allattati al seno più a lungo tendono ad avere madri più istruite e benestanti, i cui figli possono andare meglio a scuola anche grazie a questi vantaggi. Tuttavia questa nuova ricerca ha trovato un legame tra i risultati degli esami e l’allattamento al seno anche tenendo conto della posizione socioeconomica dei genitori, in base al loro lavoro e al livello di istruzione e testando l’intelligenza delle madri.