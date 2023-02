Grillo Cheeseburger: il primo panino con farina di grillo è in vendita a Milano

Ascolta questo articolo

Dalla fine di gennaio, in tutta l’Unione europea possono essere venduti e comprati liberamente prodotti alimentari a base di Acheta domesticus, cioè fatti con polvere di grillo domestico. A prevederlo è il regolamento 2023/5 della Commissione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 3 gennaio 2023.

L’Autorità europea sulla sicurezza alimentare, il 23 marzo 2022, ha espresso il suo parere positivo, mentre dalla fine di gennaio di gennaio di quest’anno, la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus è diventata il terzo tipo di alimento a base di insetto approvato per il consumo sulla tavola da Bruxelles e dagli stati dell’Unione, dopo l’approvazione delle tarme della farina essiccate e della locusta migratoria. A poco più di venti giorni da via libera dell’Unione europea, è arrivata una novità culinaria che sta destando già moltissima curiosità. Vediamo di cosa si tratta.

Ingredienti del Grillo cheeseburger

Sembra un mutante, lo ammetto. L’aspetto verde è simile a quello di Hulk della Marvel e gli ingredienti non sono proprio quelli che compriamo tutti i giorni al supermercato, eppure attira l’attenzione di molti. A Milano ha fatto il suo esordio il Grillo Cheeseburger, commercializzato dal ristorante Pane & Trita di via Muratori. Il panino non è fatto con la solita carne ma con farina di grillo, come è facilmente intuibile dal nome e ogni novità divide i consumatori.

C’è chi, alla sola idea di dover mangiare tale panino, prova una sensazione di incredibile disgusto e chi, essendosi approcciato ad altri tipi di cucina, amando sperimentare, è pronto a provare anche questo che è il frutto di un lavoro certosino di un anno. L’immagine incuriosisce per il suo colore verde intenso ma cosa troviamo al suo interno? Ci pensa Fanpage.it a delucidarci sugli ingredienti: scamorza fusa, cavolo viola, patate fritte, fagioli cannellini, patate al vapore, pane grattugiato, acqua, olio di girasole, lievito, sale, estratto di manzo d’orzo, diverse salve e… rullo di tamburi: sale e farina di grillo domestico.

I locali di Pane & Trita, situati in Brianza e a Milano, utilizzano la farina di grillo importata da un produttore tedesco. I ben informati sanno perfettamente che l’ok alla farina di grillo è stato dato per favorire l’introduzione di fonti di proteine a basso costo e a basso impatto ambientale nel mercato alimentare europeo, offrendo un’alternativa a chi vuole ridurre il consumo di carne. Sappiamo che gli allevamenti intensivi di quest’ultima hanno un forte impatto sull’ambiente,per via delle forti emissioni prodotte lungo la filiera e degli elevati consumi idrici e di territorio. Eppure, ancora c’è una certa reticenza ad abbandonare la carne, per consumare prodotti come questo. Per il momento il costo di un Grill cheeseburger, ossia di un panino con farina di grillo, non è proprio economico, per via dei suoi 13,90 euro ma incuriosisce molti clienti. E voi? Siete pronti al cibo del futuro?