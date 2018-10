Gran Bretagna, cannabis legale per uso medico già da novembre

Anche la Gran Bretagna ha detto sì all’uso della cannabis per uso medico. La notizia è stata ufficilizzata ieri, quando il ministro dell’Interno ha formalizzato presso la Camera dei Comuni la decisione definitiva.

Un argomento molto discusso in tutto il mondo e che vede molte persone appoggiare l’uso di questa sostanza ai fini terapeutici, mentre molti altri si dicono contrari anche per questo utilizzo.

Una decisione senz’altro poco facile da prendere, ma dopo il 26 luglio quando la Gran Bretagna aveva già fatto sapere la sua posizione a riguardo, ecco arrivare finalmente la conferma.

Limitazioni sull’uso della cannabis

Per ora, così come ribadisce il ministro Sajid Javid, la legalità dell’uso della cannabis comprenderà solo il territorio dell‘Inghilterra, del Galles e della Scozia. In questo nuovo degreto sarà esclusa l’Irlanda del Nord, ma questo non vieta che in futuro rientri anche lei nei territori in cui sarà legale fare uso di questa sostanza.

Il Ministro Javid ha affermato che già dal mese di novembre, i medici potranno prescrivere la cannabis esclusivamente a coloro che rientrano in “esigenze cliniche eccezionali”. Queste condizioni cliniche, definite eccezionali, verranno valutate di volta in volta dai medici.

Nel corso degli anni verranno poi analizzati i dati dei pazienti che soffrono di patologie e dolori cronici che hanno usato la cannabis ai fini terapeutici, per poi decidere il futuro di questo utilizzo anche per altre condizioni mediche.

Una cosa che il Ministro Javid vuole specificare, è che in questi territori continuerà ad essere vietato e illegale l’uso della cannabis per fini ricreativi.