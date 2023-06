Gli infarti letali sono più comuni di lunedì

Una ricerca appena uscita, condotta dai medici del Belfast Health and Social Care Trust e del Royal College of Surgeons in Irlanda e presentata dalla British Cardiovascular Society (BCS), ha evidenziato che il rischio di subire un arresto cardiaco letale è superiore del 13% rispetto al previsto all‘inizio della settimana. Un fenomeno davvero interessante che merita la nostra attenzione.

Secondo il professor Giovanni Esposito, esperto di cardiologia e presidente nazionale GISE (Gruppo Italiano per lo Studio della Sindrome Coronarica Acuta), anche in Italia si riscontra questa tendenza. Precedenti studi hanno sottolineato il ruolo determinante del ritmo circadiano, che regola il nostro ciclo del sonno e della veglia. A inizio settimana, infatti, si verificano tre importanti fattori di rischio cardiovascolare strettamente correlati al ritmo circadiano: la carenza di sonno, gli orari “sballati” e lo stress tipico dell’inizio della settimana. Questa combinazione crea una sorta di “jetlag sociale” che aumenta il rischio di infarto nelle persone più vulnerabili.

È interessante notare che il nostro corpo, compreso il cuore, ha dei “cambiamenti” nel suo orologio biologico nei giorni feriali, specialmente il lunedì. Inoltre, il diverso stile di vita che spesso adottiamo nel fine settimana può causare un aumento della pressione sanguigna, dei livelli di zuccheri e lipidi nel plasma, contribuendo ulteriormente al rischio di problemi cardiaci.

Ma come possiamo ridurre questo rischio? Secondo il professor Esposito, è fondamentale seguire delle semplici regole di vita quotidiana, come una corretta alimentazione e l’esercizio fisico regolare. Inoltre, è importante prendere le terapie farmacologiche prescritte agli orari appropriati. Iniziare la giornata e la settimana con calma, cercando di ridurre lo stress, può fare la differenza.

L’aumento degli accessi ospedalieri per infarto, potenzialmente letali, sottolinea l’importanza di continuare la ricerca su come e perché si verifichi questo fenomeno. Come afferma il presidente GISE, questo studio si aggiunge alle numerose evidenze sulla tempistica degli arresti di cuore più gravi, ma ora è fondamentale comprendere meglio quali siano i fattori che rendono alcuni giorni della settimana più a rischio di altri. Questo potrebbe aiutare i medici a mettere in atto strategie e approcci di intervento mirati, con l’obiettivo di salvare più vite in futuro.