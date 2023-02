Farmaco per bambini carente, al via la distribuzione contingentata

Ascolta questo articolo

Gli operatori sanitari sono stati avvertiti, c’è carenza di farmaci ansiolitici. Si rende necessario limitare la distribuzione di questi medicinali solo a chi deve continuare la terapia. È importante evitare di accaparrarsi le rare confezioni disponibili per non lasciare senza chi ne ha davvero bisogno.

Il farmaco in questione risulta carente, quasi introvabile, per tale motivazione le autorità competenti stanno limitando le vendite e la distribuzione nell’attesa che si torni alla normalità. Di quale medicina si tratta? Cosa sta succedendo? Facciamo chiarezza.

Farmaco carente, il via alla distribuzione contingentata

L’allarme di carenza farmaco ansiolitico e antiepilettico arriva dall’Agenzia Italiana del Farmaco e di Sanofi, azienda che si occupa di autorizzare la commercializzazione dei farmaci.

“A causa di un’interruzione momentanea della produzione” il Frisium, farmaco antiepilettico per bambini, “è in stato di carenza, le confezioni disponibili non saranno sufficienti a garantire i fabbisogni del territorio” per tale ragione “la distribuzione sarà contingentata”.

A cosa serve il farmaco Frisium

Il Frisium è un medicinale che fa parte delle benzodiazepine, tra gli ingredienti c’è il clobazam. Il suo utilizzo è riservato al trattamento degli stati di ansia, disturbi nervosi che si associano a stati ansiosi e problemi del sonno. Le benzodiazepine, di cui fa parte anche il Frisium, sono una classe di farmaci che vengono prescritti solo se sono presenti disturbi di grave entità che portano a forte disagio e disabilità.

Si tratta di un medicinale pediatrico off label indicato per epilessia grave e farmacoresistente per soggetti con età superiore a 3 anni. Fornitura sufficiente per il momentoCome si legge su Sole 24 Ore, al momento la disponibilità del farmaco è sufficiente a coprire la quantità necessaria per continuare le terapie in corso.

È importante, però, fare attenzione a distribuire correttamente il Frisium fino a che non vi sarà una nuova regolare fornitura del medicinale. “Al fine di ridurre i disagi per i pazienti” visto che sul territorio italiano non c’è l’autorizzazione a produrre medicine basati su eguale principio attivo, “le strutture sanitarie possono richiedere l’autorizzazione all’importazione di un analogo medicinale dall’estero”.

Richiesta di sensibilizzazione e calma

L’AIC sta collaborando con Sanofi per comprendere le motivazioni di tale situazione di carenza e per evitare che si ripetano le cause che hanno portato a un disagio simile. Tutti gli aggiornamenti in merito saranno pubblicati immediatamente sul sito ufficiale AIFA, precisamente nella sezione dedicata alle Comunicazioni farmaci carenti.

In attesa della normalizzazione della situazione si invitano farmacisti, medici e specialisti a “sensibilizzare i pazienti” e rassicurarli in modo da consentire a tutti di avere una fornitura sufficiente del farmaco e mantenere la calma.