Coronavirus, Amuchina e mascherine con valvola vendute online a 200 euro

L’emergenza Coronavirus in Italia sta mandando i cittadini nel panico. Per il momento si contano 79 contagi nel nostro paese, tra cui due morti a Padova e Milano. A causa di questa forte emergenza il “Governo Conte II” sta prendendo le dovute precauzioni, con l’obbiettivo di limitare il virus.

Oltre alle scuole (in Veneto Università e scuole superiori sono chiuse, mentre in Lombardia solamente le Università), anche lo sport si è fermato. Proprio per questo motivo, infatti, nella giornata di oggi 23 febbraio sono state sospese tre partite: Inter – Sampdoria, Verona – Cagliari e Atalanta – Sassuolo. Oltre al calcio, tutti gli eventi sportivi in Veneto e Lombardia sono stati rinviati a data da destinarsi.

I cittadini della Lombardia e del Veneto, per arginare il problema, stanno acquistando sia l’Amuchina che le maschine. Come riportato dall’Adnkronos, a Milano gli stock sono completamente esauriti nel giro di pochi giorni e le uniche disponibili sono quelle nelle scatole da 100 pezzi che costano 100 euro, quindi un euro a pezzo.

Dunque le persone, pur di trovare questi prodotti, lì acquistano tramite i siti di e-commerce a prezzi esorbitanti. Su Amazon l’Amuchina “Gel Xgerm” in 4 pezzi (80 ml per bottiglia) viene venduta a 89 euro, mentre in dodici pezzi (quindi 960 ml in totale) viene venduta al prezzo di 200 euro. Prezzi leggermente minori su eBay per l’Amuchina, poiché sempre lo stesso modello viene venduta a 18 euro a pezzo.

Tuttavia neanche eBay si risparmia sull’aumento vertiginoso dei prezzi. In questo momento vengono vendute “5 pz mascherine ffp3 facciali filtranti valvola mascherina di protezione virus” a 200 euro, quindi ben 39,80 euro per ogni prodotto spedito. Come riportato dai dati ufficiali del sito, nelle ultime 24 ore ne sono state vendute ben 28, guadagnando quindi circa 4800 euro per 120 mascherine.