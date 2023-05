Carne, grassi insaturi e carboidrati raffinati, la dieta occidentale agevola l’Alzheimer

L’Alzheimer rappresenta una sfida sempre più urgente. Con il 60-70% dei casi di demenza nel mondo, questa malattia sta diventando sempre più comune a causa dell’invecchiamento della popolazione e delle abitudini poco salutari diffuse. Mentre le terapie efficaci sono ancora scarse, gli esperti indicano che lo stile di vita corretto può svolgere un ruolo chiave nel contrastare il problema.

La dieta, in particolare, è un fattore cruciale da considerare. Eccesso di grassi e carboidrati, tipici della cosiddetta “dieta occidentale“, sono fattori di rischio probabili per l’Alzheimer. D’altro canto, una dieta mediterranea basata su vegetali, legumi e grassi vegetali può proteggere il cervello dal declino cognitivo, come conferma una recente review cinese pubblicata su Frontiers in Neuroscience.

La ricerca ha analizzato numerosi studi clinici randomizzati, revisioni sistematiche e metanalisi sull’associazione tra dieta e Alzheimer. I risultati indicano in modo unanime che un’alimentazione scorretta può mettere in pericolo il nostro cervello. Tanto la malnutrizione e l’apporto calorico insufficiente, quanto il consumo eccessivo di cibi malsani, come carne, grassi insaturi e carboidrati raffinati, aumentano il rischio di Alzheimer.

Questi modelli alimentari insalubri sono ancora troppo comuni nei Paesi ad alto reddito, nonostante se ne conoscano bene i danni per la salute. D’altro canto, la dieta mediterranea e la dieta chetogenica sembrano offrire effetti protettivi contro l’Alzheimer. Inoltre, l’assunzione di omega 3, probiotici, antiossidanti e vitamine può avere benefici. Poiché le cause precise della malattia non sono ancora del tutto note, non è possibile stabilire con certezza come l’alimentazione influenzi il rischio e l’andamento dell’Alzheimer.

Gli autori della review suggeriscono che gli effetti protettivi possono essere collegati all’infiammazione, che svolge un ruolo importante nell’insorgenza dell’Alzheimer e di altre forme di demenza ed è strettamente legata alle abitudini alimentari, in particolare al consumo di grassi insaturi, zucchero e sale. Gli autori della review sottolineano che gli interventi nutrizionali possono rallentare la progressione dell’Alzheimer e migliorare le funzioni cognitive e la qualità di vita dei pazienti.

Tuttavia, molti aspetti rimangono ancora da chiarire, il che richiede studi più approfonditi sull’associazione tra nutrienti e malattia di Alzheimer. Nel frattempo, oltre al gusto, un altro senso potrebbe giocare un ruolo interessante nella prevenzione di questa malattia: l’olfatto. Una recente ricerca spagnola indica che l’odore del mentolo potrebbe rallentare la progressione dei sintomi dell’Alzheimer.