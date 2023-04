Cancro causato dal borotalco: Johnson & Johnson propone 9 miliardi di dollari per chiudere le cause

La grande azienda farmaceutica Johnson & Johnson ha proposto di pagare 8,9 miliardi di dollari di danni per chiudere tutte le cause legali intentate da persone che sostengono che il borotalco per bambini venduto dall’azienda abbia causato il cancro. Come parte dell’offerta, l’azienda non intende ammettere alcun illecito e continuerà a dire che la sua polvere a base di talco è sicura per l’uso.

La società, che ha sede a New Brunswick nel New Jersey, ha presentato istanza di fallimento per la seconda volta, ed ha offerto la transazione ai circa 100mila richiedenti che vogliono un risarcimento danni dopo aver sofferto di problemi medici che hanno collegato alla polvere. Molti dei ricorrenti affermano di aver sofferto di cancro ovarico o mesotelioma in casi che, secondo loro, sarebbero scoppiati a causa dell’uso del prodotto anni fa.

Il talco era un ingrediente chiave nell’iconico borotalco per bambini della Johnson & Johnson . Sebbene la sostanza sia un minerale presente in natura, si trova spesso nelle stesse miniere dell’amianto, una nota sostanza cancerogena, che fa pensare che il talco possa essere stato contaminato.Il borotalco J&J è già stato ritirato dagli scaffali negli Stati Uniti e in Canada a causa dei timori.

“La Società continua a ritenere che queste affermazioni siano pretestuose e prive di valore scientifico“, ha affermato in una nota Erik Haas, vicepresidente mondiale del contenzioso presso J&J. L’azienda ha tentato di presentare istanza di fallimento, offrendo inizialmente due miliardi di dollari per risolvere i casi aperti.

Lunedì il tribunale ha respinto questa offerta, dichiarando che né J&J né la sua controllata LTL Management LLC, che ha costituito nel 2021 in risposta alle crescenti cause legali. si trovavano in una situazione finanziaria tale da rendere necessario il fallimento. Martedì, l’azienda ha quindi aumentato la sua offerta di oltre quattro volte, portandola a 8,9 miliardi di dollari, riferendo che 60mila dei ricorrenti sono in accordo l’offerta di transazione. Se approvati, questi fondi sarebbero condivisi tra coloro che fanno parte dell’azione legale collettiva.