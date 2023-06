La pandemia di Covid-19 avrebbe dovuto insegnarci molte lezioni importanti. Tra queste, l’importanza di un sistema sanitario efficiente e pronto a garantire cure di qualità non solo in situazioni di emergenza, ma anche nella routine quotidiana. Tuttavia, purtroppo, sembra che non tutti abbiano imparato da questa esperienza.

Nel reparto di Ematologia dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, i medici hanno deciso di prendere una posizione chiara riguardo alle recenti riduzioni dei posti letto disponibili. Attraverso una lettera condivisa da tutta la dirigenza medica del reparto, dal direttore al più giovane degli specializzandi, hanno denunciato una situazione preoccupante.

La missiva, datata primo giugno, sottolinea con fermezza la mancanza di accettazione riguardo alla riduzione dell’orario del Day Hospital e alla diminuzione dei posti letto, passati da 12 a soli 8. I medici specificano che da ben 5 anni chiedono invece un aumento di questi posti, evidenziando così una contraddizione con la circolare emessa dalla Direzione.

La situazione è ancor più preoccupante considerando che la regione delle Marche è stata guidata negli ultimi tre anni da una giunta politica a trazione Fratelli D’Italia e Lega. Durante il periodo pandemico, avremmo potuto sperare che si facessero passi avanti per migliorare il sistema sanitario e garantire la migliore assistenza possibile ai pazienti. Purtroppo, sembra che questa aspettativa sia rimasta solo un miraggio.

I medici del reparto di Ematologia non intendono restare in silenzio di fronte a questa situazione critica. La loro lettera è un grido di allarme, una richiesta di attenzione e azione immediata. Non possiamo permetterci di vedere ridurre i posti letto in un settore così delicato come l’ematologia, dove le cure e il supporto medico sono essenziali.

La lettera dei medici ha suscitato reazioni immediate all’interno della comunità online. I cittadini si sono uniti alla loro causa, esprimendo solidarietà e indignazione per la situazione attuale. Sono stati creati gruppi di sostegno su vari social media, inclusa la piattaforma di Facebook, per diffondere la notizia e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire un adeguato numero di posti letto nel reparto di Ematologia.