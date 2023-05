L’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente, in data 5 Maggio 2023, la fine dell’emergenza Covid-19. Il direttore generale dell’OMS, Tedros Ghrebreyesus, ha annunciato che il Comitato tecnico dell’OMS ha accertato la fine dello stato di emergenza, e ha indicato di porre fine all’emergenza mondiale.

Questa decisione segna la fine simbolica della pandemia che ha colpito il mondo per oltre tre anni. Nonostante il numero di casi e morti sia diminuito negli ultimi mesi, Ghrebreyesus ha sottolineato che il Covid-19 non è ancora scomparso completamente come minaccia per la salute globale.

Il virus Covid-19 era stato dichiarato un’emergenza sanitaria globale il 30 gennaio 2020, quando il virus si era diffuso in diversi paesi del mondo. Da quella data l‘OMS aveva lavorato costantemente per coordinare gli sforzi a livello internazionale, per contenere la diffusione del virus, e di promuovere lo sviluppo accelerato deivaccini e trattamenti efficaci.

Con la fine dell’emergenza, l’OMS ha dichiarato che attualmente esistono nuovi strumenti e nuove tecnologie, in costante sviluppo, che sono in grado di prevenire e contrastare eventuali fenomeni o situazioni di infezioni, focolai e pandemie. Tuttavia, la mancanza di coordinamento globale potrebbe ostacolare e rallentare l’attivazione dei protocolli di sicurezza.

Ghrebreyesus ha sottolineato che la fine dell’emergenza Covid-19 è un momento da celebrare, ma anche un momento per riflettere sui casi di vite perse e gli errori commessi. Ha promesso che l’OMS lavorerà per assicurare che tali errori non accadano più in futuro. La stessa organizzazione ha riportato circa 7 milioni di morti per Covid-19, ma Ghrebreyesus ha indicato che la stima potrebbe essere molto più alta, anche fino a 20 milioni di morti.

Negli ultimi mesi, il numero di casi e morti per Covid-19 è diminuito a livello globale. Nell’ultima settimana di aprile, l’OMS ha segnalato 630.000 casi e 3.500 morti nel mondo, mentre a gennaio 2022 erano stati segnalati più di 1,3 milioni di casi e 14.000 morti.

Gli esperti informano che nonostante la sua diminuzione, il virus Covid-19 rimane ancora una minaccia per la salute globale, e la sorveglianza di eventuali infezioni, la vaccinazione dei più vulnerabili, e una maggiore preparazione dei protocolli sono ancora necessari e indispensabili. La commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides sottolinea che, sebbene sia passato un lungo periodo di tempo, il Covid-19 rimane una minaccia per la salute globale, dichiarando di voler continuare a lavorare per contenere la diffusione del virus.