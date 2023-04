Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva del San Raffaele mentre Forza Italia propone il ‘Ponte Berlusconi’

Il Corriere della Sera riferisce che Silvio Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva del San Raffaele, dove era ricoverato dal 5 aprile a causa di una polmonite legata alla leucemia mielomonocitica cronica. Grazie a un costante miglioramento delle sue condizioni di salute, il leader di Forza Italia è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria.

Il Cavaliere ha trascorso 12 giorni nella terapia intensiva. Le terapie sono ancora in corso nel reparto di degenza ordinaria e domani i medici rilasceranno un ulteriore aggiornamento sulla sua salute. L’ex presidente del Consiglio ha ricevuto visite da familiari e parenti, sono andati a salutarlo Marina Berlusconi -la sua primogenita- e il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri.

Prima che arrivasse la notizia del trasferimento dalla terapia intensiva a un reparto ordinario del San Raffaele, le uniche informazioni trapelate dall’ospedale milanese erano che Berlusconi avesse trascorso una notte tranquilla e che la situazione, secondo quanto detto dallo stesso Alberto Zangrillo, fosse in miglioramento. “Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo”, si leggeva nell’ultimo bollettino. Ora, però, non sarebbe più necessaria per Berlusconi la permanenza in terapia intensiva e il leader di Forza Italia può proseguire le cure nel reparto ordinario.

Intanto Forza Italia ha proposto di intitolare il Ponte sullo Stretto di Messina al’ex premier Silvio Berlusconi. Durante la discussione sulle pregiudiziali dell’opposizione al decreto legge sull’infrastruttura, il deputato Paolo Emilio Russo ha espresso il desiderio di dedicare parte del suo intervento al leader di Forza Italia, attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. La proposta non è stata presentata in via formale, ma è stata ben accolta dalla maggioranza, che è stata sostenuta nella votazione dai deputati del Terzo polo di Azione e Italia Viva.

Paolo Emilio Russo dichiara: “È stato il governo Berlusconi a inserire il Ponte sullo Stretto tra le infrastrutture strategiche. Il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria è considerato parte fondamentale del corridoio scandinavo-mediterraneo nell’ambito delle reti europee, a dimostrazione che il decreto è necessario e urgente non solo per l’Italia ma anche per l’Europa”.