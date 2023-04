Silvio Berlusconi, il bollettino medico: "Da tempo ha la leucemia mielomonocitica cronica"

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano dalla giornata di mercoledì sera. Nel primo bollettino medico sulle reali condizioni del Cavaliere firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri si legge come da tempo l’onorevole ha la leucemia mielomonocitica cronica (LMMC), la più frequente delle sindromi mielodisplastico-mieloproliferative.

Nel bollettino medico si legge come: “L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta”.

Viene poi spiegata la strategia terapeutica messa in atto dagli specialisti: “Prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”.

La diagnosi è la stessa di Alessandro Baricco, ove lo scrittore e drammaturgo venne curato con un trapianto allogenico di cellule staminali. Con Silvio Berlusconi invece la situazione resta più complicata poiché resta molto più complesso fare un trapianto a una persona di età avanzata e viene raccomandata solamente nei casi ad alto rischio.

Alle persone che non possono farsi questo trapianto di cellule staminali viene invece raccomandata, come si può leggere sul sito “Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma”, l’azacitidina e, nei casi proliferativi, l’idrossiurea per controllare la conta dei globuli bianchi.

Intanto i primi esponenti del partito Forza Italia hanno mostrato la loro solidarietà verso il Cav. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che Silvio Berlusconi: “Ha passato una notte tranquilla. Ho parlato questa mattina con il professor Zangrillo, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili. Restiamo in costante contatto con la famiglia, ho sentito i figli, e anche Marta Fascina. Il modo migliore di stargli vicino per Forza Italia è lavorare e impegnarsi in vista delle elezioni amministrative ed europee, e dare il massimo. Adesso speriamo che torni a guidare il partito. Altre volte siamo stati preoccupati, come per l’intervento a cuore aperto, chissà cosa doveva accadere e poi è ancora lì”.

Il presidente di Mediaset Felice Confalonieri invece non nasconde la propria preoccupazione per lo stato di salute di Silvio Berlusconi, ma afferma comunque di essere fiducioso per il futuro. Il fratello Paolo, che ha parlato con i cronisti uscendo dall’ospedale, ha affermato come ci sia stato un miglioramento nelle ultime ore.