Scandalo Morisi, interviene Ilaria Cucchi: "Lo perdono, però Stefano lo hanno ammazzato"

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Il caso Cucchi vivrà sempre nell'infamia più totale per i Carabinieri e la Giustizia italiana, uno scandalo di livello immenso che dovrebbe far dubitare di qualsiasi morte in custodia delle Forze Armate. Salvini, che ha infamato Cucchi per anni, non abbia mai neanche chiesto scusa alla famiglia ed ora giustifica il suo amico per un reato peggiore solo perché è amico suo, è veramente ancora più scandaloso. Per Cucchi secondo Salvini la morte è una punizione giusta per essere dipendente da droghe, ma il suo amico che le droghe le fornisce ha commesso un crimine "minore".