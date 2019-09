Renzi annuncia che nella prossima Leopolda sarà presentata la tessera 2020 del partito

Cosa ne pensa l’autore

Tonino Iallorenzi - Il nuovo partito di Renzi è una mossa tenuta in serbo da tempo. La crisi di governo è stato il momento utile per scoprire le carte. Renzi ha prima isolato Salvini, incassato la presenza di alcuni suoi uomini nel nuovo governo, per poi diventarne di fatto la terza stampella, uscendo fuori dal PD e sedendosi al tavolo della maggioranza nuovamente come il leader di un partito.