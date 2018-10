Ponte Morandi. Nominato Commissario il Sindaco Bucci. Ecco chi è

Dopo quasi due mesi dal crollo del Ponte Morandi a Genova, finalmente è stato individuato dalle parti incaricate il Commissario per la ricostruzione, sarà il sindaco di Genova Marco Bucci a ricoprire questo delicato incarico.

A dare la notizia il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che dopo aver sentito il Presidente della Regione Liguria, di ritorno da Assisi ha dichiarato: “Tornato a Roma firmerò il decreto che nominerà il commissario straordinario nella figura del sindaco di Genova, Marco Bucci”.

Chi è Marco Bucci

Nato a Genova il 31 ottobre del 1959, dopo aver sostenuto studi umanistici, consegue la laurea in Farmacia che in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche nell’ottantacinque, da lì avvia la sua carriera lavorativa in aziende del calibro di 3M, Kodak e Caresteam Health; svolgendo funzioni che lo porteranno ad acquisire esperienze professionali a livello internazionale.

Sul piano politico, ha vinto le elezioni amministrative del capoluogo ligure candidandosi come rappresentante della coalizione di Centrodestra; diventando così il primo Sindaco non di sinistra dal 1975.

Il suo programma elettorale si basa su: lavoro, sicurezza, famiglia e soprattutto mobilità. Sul primo tema l’allora candidato immagina il ruolo del Comune come facilitatore dell’insediamento di nuove imprese sul territorio, in merito alla sicurezza l’obiettivo è creare una rete di video sorveglianza condivisa con i privati, sul sociale Bucci vuole puntare forte su politiche agevolino le famiglie e gli anziani. Ma sulla mobilità che oggi si pone la vera sfida: la proposta è lo sviluppo di metropolitane di superficie nelle valli oltre alla ripresa del progetto della monorotaia sospesa tra Brignole e Prato; migliorando al contempo i collegamenti con Milano. A tutto ciò ovviamente si aggiunge la ricostruzione del Ponte Morandi.

Polemiche e critiche

Non sono mancate però le polemiche, non tanto sulla nomina, ma sui tempi che la politica si è presa. A pronunciarsi in merito è stata l’esponente PD Raffaella Paita, che ha dichiarato: “Dopo quasi 50 giorni abbiamo un commissario. Ed è Bucci, il sindaco di Genova. Una scelta ovvia che doveva essere attuata dal primo momento perchè in qualità di sindaco conosce le esigenze e i disagi della nostra città. Allora perchè si è perso tempo prezioso per scontri di potere tra movimento 5 stelle e Lega e tra governo e istituzioni locali?”