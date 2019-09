Matteo Salvini, leader della Lega, si schiera contro il suicidio assistito

Il leader della Lega Matteo Salvini ha espresso il proprio parere riguardo al suicidio assistito dicendo di non essere favorevole a questa possibile riforma. Queste sono le dichiarazioni: “Contrario, vita è sacra”. Il leghista ha fatto notare a gran voce di essere contrario al suicidio di Stato imposto dalla legge.

Si tratta della prima reazione dell’ex ministro dell’Interno dopo la decisione della Corte Costituzionale, nel corso dell’iniziativa organizzata in Umbria per quanto riguarda le elezioni regionali. Ha continuato dicendo che bisogna parlare con i medici, sottolineando la necessità di avere un dialogo con le famiglie, e ha ricordato che la vita è sacra.

Il pensiero delle associazioni cattoliche e del leader di Family Day

La CEI ha commentato attraverso queste parole: “Sconcerto e preoccupazione”. I vescovi italiani hanno espresso il proprio sconcerto così come la distanza dal comunicato della corte costituzionale. I rappresentanti della Chiesa si sono limitati a ricordare l’impegno di prossimità e accompagnamento nei confronti di tutti i malati.

Sono arrivate le dichiarazioni del leader del Family Day che ha sottolineato la necessità di intervenire in Parlamento per impedire la composizione di una legge, facendo ogni tipo di contrasto. Massimo Gandolfini, leader del Family Day, nel corso dell’intervista ad “Adnkronos” ha spiegato che si impegnerà per non arrivare a una legge che consenta l’eutanasia attiva. Gandolfini ha continuato dicendo che c’è bisogno di fare squadra con le varie associazioni cattoliche per evitare una situazione del genere.

Di conseguenza ha ricordato che le varie associazioni cattoliche incontratesi lo scorso 11 settembre con la CEI dovrebbero coordinarsi in modo da trovare la migliore strategia a livello politico, legislativo e culturale. Dunque, è ben chiara la posizione di associazioni cattoliche e del Family Day che si schierano contro questa possibilità, in quanto viene considerata fondamentale la battaglia contro le derive anti vita.