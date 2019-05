Matteo Salvini attaccato in Emilia Romagna dai centri sociali

Matteo Salvini, durante il tour elettorale che lo ha portato in giro per l’Emilia Romagna, storico feudo della Sinistra, ha dovuto fare i conti con i soliti contestatori dei centri sociali che lo hanno attaccato con striscioni offensivi, scritte minacciose, insulti verbali e scontri con la polizia, che è dovuta intervenire con cariche di alleggerimento.

Non è la prima volta che il ministro dell’Interno diventa oggetto di aggressioni da parte degli attivisti dei centri sociali. Era successo già in passato, quando sui muri delle città emiliane comparivano minacce di morte e sventolavano, nel corso di concitate manifestazioni studentesche, pupazzi impiccati con il volto del leader leghista, accusato di aver riesumato il fascismo.

Le sortite si sono ripetute anche l’altro ieri a Ferrara, Reggio Emilia, Modena e Fidenza. Salvini ha dovuto subire per l’ennesima volta frasi insolenti, improperi e slogan minacciosi del tipo “Salvini muori” e “Salvini appeso”. Non è mancato il solito villano. Un ragazzo gli ha mostrato il dito medio alzato, attirandosi la pronta replica del ministro: “Tua madre non ti ha insegnato l’educazione? Dev’essere un po’ distratta”.

La tensione è salita pericolosamente a Modena, con gli attivisti del centro sociale Guernica che si sono scontrati con la polizia con lancio di sassi e insulti. Salvini non si è scomposto e dal palco dove teneva il comizio si è rivolto agli antagonisti zittendoli con frasi pungenti: “Se alla Sinistra rimangono gli insulti e le minacce, questi non fanno altro che darmi la voglia di andare avanti come un treno”.

I contestatori non si sono fermati e hanno fischiato l’intero comizio con il chiaro intento di recare disturbo alle esibizioni del capo leghista che ha replicato con un tono sarcastico e alquanto verosimile: “Non ci sono più i compagni di una volta. Hanno perso la voce, hanno fatto tardi ieri sera al centro sociale. Meno canne e più uovo sbattuto della nonna che state meglio”. Una frase sicuramente non buttata lì per caso.