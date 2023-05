Maternità surrogata: il dibattito infuocato tra Salvini e Schlein

Nell’arena politica italiana, il dibattito sull’utero in affitto è diventato un tema centrale di discussione. I due protagonisti di questo scontro sono Matteo Salvini, leader della Lega, e Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.

Le loro opinioni divergenti su questa pratica hanno scatenato un acceso confronto che ha suscitato interesse e polemiche.

Le posizioni contrastanti

Recentemente, durante un comizio elettorale ad Ancona, Salvini ha lanciato un attacco contro Schlein, definendo la sua posizione sulla maternità surrogata “barbara e medievale“.

Secondo il leader leghista, l’utero in affitto rappresenta uno sfruttamento del corpo femminile e non dovrebbe essere tollerato nel 2023. Inoltre, ha sottolineato che la festa della mamma dovrebbe celebrare esclusivamente il ruolo materno, e non essere estesa ad altre figure genitoriali.

D’altra parte, Schlein aveva precedentemente espresso il suo sostegno alla gestazione per altri durante una conferenza stampa al Parlamento. Aveva anche riconosciuto la presenza di diverse opinioni all’interno del suo partito e aveva invitato a un confronto aperto sul tema. Mentre la maggioranza si è schierata contro l’utero in affitto, Schlein ha proposto una discussione approfondita per comprendere le diverse prospettive.

Non è la prima volta che Salvini critica Schlein per la sua posizione sulla maternità surrogata. Durante un recente evento elettorale a Milano, il leader leghista ha accusato la segretaria dem di promuovere una mentalità medievale, in cui le donne in difficoltà economica sarebbero “noleggiate” come oggetti. Ha descritto l’utero in affitto come una pratica disgustosa, che dovrebbe essere considerata un reato internazionale, poiché le donne non possono essere “comprate“.

La necessità di un confronto rispettoso

L’argomento dell’utero in affitto ha suscitato un acceso dibattito in tutto il Paese, portando a una chiara divisione tra i sostenitori e i detrattori di questa pratica. Mentre alcuni vedono nella maternità surrogata una possibilità di realizzare il desiderio di genitorialità per coppie con problemi di fertilità, altri sollevano preoccupazioni etiche e morali riguardo allo sfruttamento delle donne e alla mercificazione del corpo femminile. L’urgenza di un confronto aperto e inclusivo su questo tema è fondamentale per comprendere appieno le diverse prospettive e per cercare soluzioni che rispettino i diritti e la dignità di tutte le persone coinvolte.