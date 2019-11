Luigi Di Maio critica Zaia che ha partecipato alla campagna elettorale in Emilia Romagna

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Dunque non manca occasione per assistere allo scontro a distanza tra Movimento Cinque Stelle e Lega. Si comincia a sentire la pressione per le elezioni in Emilia Romagna, ma adesso c'è da risolvere i problemi presenti a Venezia mettendo al centro le cose più importanti. Forse Zaia avrebbe potuto anche fare a meno di partecipare alla campagna elettorale, ma l'importante è che venga risolto il problema, sebbene ci vorrà del tempo.