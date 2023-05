Il 4 maggio 2023 Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è stato aggredito fisicamente durante un evento elettorale a Massa, in Toscana. Un uomo si è avvicinato a lui fingendo di stringergli la mano, ma lo ha invece colpito al volto mentre lo insultava per le misure di contenimento durante la pandemia di Covid.

Il contestatore è stato subito fermato dalle forze dell’ordine e portato via, mentre i sostenitori del Movimento 5 Stelle hanno reagito con insulti nei suoi confronti. Conte ha dichiarato che quando si assume una responsabilità di governo si devono prendere decisioni difficili per il bene di tutti, non accontentando necessariamente tutti. Ha poi aggiunto che l’aggressore era un no vax convinto e che la violenza non ha luogo in una società democratica.

Conte racconta che questa aggressione rappresenta un episodio preoccupante di violenza politica, che non ha luogo in una società democratica. Il dissenso e il confronto sono legittimi e necessari in una democrazia, ma devono avvenire attraverso il rispetto delle istituzioni e delle persone coinvolte. Il leader del M5S spera che questo episodio rappresenti un’occasione per una riflessione sulla necessità di mantenere la civiltà e la tolleranza nel dibattito politico.

L’aggressione è stata resa nota dallo stesso Movimento 5 Stelle, che ha diffuso la notizia e il commento del leader. Al momento non ci sono dettagli sulle condizioni di Conte, ma sembra che non abbia riportato ferite gravi. L’ex presidente del Consiglio era a Massa per un evento elettorale in sostegno della candidata pentastellata Daniela Bennati, in vista del turno di amministrative che si terrà in moltissimi comuni italiani il 14 e il 15 maggio.

La politica italiana ha espresso solidarietà al leader del Movimento 5 Stelle, condannando la violenza. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che ogni forma di violenza va condannata senza esitazione e che il dissenso deve essere civile e rispettoso delle persone e dei gruppi politici. Anche il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha espresso la sua solidarietà a Giuseppe Conte, dicendo che la violenza non può essere tollerata in alcun caso. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si è unita alle espressioni di solidarietà, affermando che la violenza non serve ad affermare le proprie ragioni, ma solo la propria vigliaccheria.