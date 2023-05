Il 10 Maggio Conte e Speranza saranno interrogati sulla gestione della prima fase della pandemia 2020

Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - Personalmente, ritengo che l'interrogatorio di Giuseppe Conte e Roberto Speranza rappresenti un passo importante per fare chiarezza sulla gestione della pandemia nel febbraio 2020. È fondamentale che gli esponenti politici siano chiamati a rispondere delle loro azioni e fornire tutte le informazioni necessarie per una valutazione obiettiva della situazione. L'interesse e l'attenzione dei media dimostrano l'importanza di questo processo per la società.