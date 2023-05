Giorgia Meloni in Emilia Romagna incontra gli alluvionati: "Sappiamo come rialzarci"

Il governo e gli altri livelli istituzionali sono al lavoro per fronteggiare la tragedia avvenuta a causa delle alluvioni. Non è il momento delle passerelle, ma di lavorare giorno per giorno per garantire soccorsi e risorse alle zone colpite. La Premier Giorgia Meloni ha dichiarato che il governo sta già lavorando per capire a quali fondi prioritari attingere, tra cui il Fondo europeo di solidarietà. Inoltre, i colleghi del G7 si sono detti a disposizione per aiutare l’Italia in questa difficile situazione.

La Meloni ha anche sottolineato l’importanza di utilizzare le risorse a disposizione nel modo più efficace possibile e ha precisato che le risorse del Pnrr non sono 9 miliardi, ma due. La revisione del Pnrr è possibile, ma è necessario fare in modo che le risorse siano impiegate nella fase più critica. Nonostante la tragedia, la Premier ha espresso l’opinione che sia possibile cogliere questa occasione per rinascere più forti. Saranno necessarie molte risorse per affrontare l’emergenza e per la ricostruzione, ma il governo è al lavoro per garantire il supporto alle zone colpite. Si è già pensato ad alcuni primi provvedimenti per stanziare le risorse per l’emergenza e per esentare i cittadini dal pagamento delle imposte. Infine, la Meloni ha annunciato un nuovo incontro con il presidente Bonaccini per capire quali sono le necessità più urgenti.

Durante la sua visita nelle zone colpite dall’alluvione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro dei volontari, sottolineando la loro dedizione nell’aiutare le persone in difficoltà. La sua presenza sul territorio rappresenta un importante segnale di solidarietà da parte del governo, che si impegna ad affrontare in modo concreto la situazione di emergenza.

Meloni ha deciso di spostarsi in auto accompagnata dal viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, per incontrare i cittadini delle periferie di Forlì, Faenza e Ravenna. Durante il sopralluogo, ha fatto tappa anche a Ghibullo, una delle frazioni di Ravenna più colpite dal maltempo. La presidente del Consiglio ha avuto modo di incontrare il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, con cui ha fatto il punto della situazione, manifestando la volontà di lavorare insieme per affrontare le conseguenze dell’alluvione nel modo migliore possibile.

Durante la sua visita, Meloni non si è sottratta ai contatti con i cittadini, scambiando selfie, strette di mano e addirittura abbracci con le persone incontrate per strada. La sua presenza ha fatto sentire la vicinanza del governo alle fasce più colpite della popolazione e ha dato un importante segnale di speranza per affrontare l’emergenza in atto.