Giorgetti vuole eliminare le tasse alle famiglie con almeno 2 figli, per combattere il calo delle nascite

“Niente tasse per chi fa figli”. È la ricetta del Ministro dell’Economia Giorgetti per combattere la denatalità. Il ministro ha anticipato al Foglio un’idea contenuta in un rapporto firmato da Giorgetti stesso. Il quotidiano scrive che l’idea del ministro prevede l’introduzione, entro la fine dell’anno, di un bonus famiglie “110%”, destinato ai soli genitori con figli. In sostanza i genitori non dovrebbero pagare tasse, o pagarne di meno, se hanno figli.

Il Ministro è convinto che il governo debba presentare una proposta politica che affronti la crisi più profonda del paese in modo deciso e immediato. La proposta di Giorgetti verrà formalizzata nei prossimi giorni, e specificherà che le famiglie con almeno due figli non pagheranno le tasse. Questa normativa non sarà probabilmente applicata a tutte le tasse, ma il meccanismo è già chiaro e innovativo.

Sempre secondo il ministro dello Sviluppo Economico, la migliore soluzione a breve termine per ridurre il rapporto debito/pil è quella di aumentare il numero di immigrati che arrivano e restano in Italia. Per aumentare la natalità a lungo termine, invece, Giorgetti sostiene che la soluzione migliore è quella di proporre non solo sgravi fiscali alle famiglie, ma anche di ridurre le tasse.

È possibile che il ministro si sia ispirato all’Ungheria, unico Paese europeo ad aver già introdotto una norma simile. Norma che dal 2020 non prevede più il pagamento delle tasse sul reddito per le donne con quattro o più figli. Tuttavia, a differenza dell’Ungheria, che ha presentato la legge in una logica che contrasta con l’immigrazione, l’Italia ha scritto nel suo Deficitario che la mancanza di immigrazione non farebbe altro che peggiorare la situazione economica italiana.

Il sottosegretario della Lega Bitonci condivide la proposta di Giorgetti. Bitonci, inoltre, spiega che per contrastare la denatalità occorre ridurre la tassazione delle famiglie con figli a carico. Per farlo, ha proposto di introdurre una detrazione di 10.000 euro all’anno per ogni figlio, fino al termine del corso di studi, anche universitari. Tale incentivazione sarebbe aggiuntiva all’assegno unico universale, fornendo così un doppio sostegno alle famiglie.

Il governatore del Molise Toma è d’accordo con la proposta di far pagare meno tasse a chi ha più figli. “Credo che ci potrebbero essere molti benefici, sarebbe una cosa giusta”, ha dichiarato al termine dei lavori della Conferenza delle Regioni. Tuttavia, ha aggiunto Toma, “il problema non è pagare le tasse ma avere servizi”. Secondo il governatore, la denatalità si combatte con maggiori opportunità di lavoro, interventi a favore delle famiglie che comprendono sia servizi che agevolazioni, e una migliore sanità. Il Molise è già una regione con una fiscalità ridotta; perciò, tutte le agevolazioni alle famiglie sarebbero ben accette purché restino a carico dello Stato.

La deputata del Partito Democratico Laura Boldrini ha espresso invece la propria critica sui social riguardo al ministro Giancarlo Giorgetti. La Boldrini ha sottolineato che sarebbe più opportuno offrire ai giovani lavoro stabile e salari adeguati che permetterebbero loro di pianificare il proprio futuro e rimanere in Italia.