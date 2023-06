Gilda Sportiello, la prima parlamentare ad allattare in aula a Montecitorio

Era il lontano 2010 quando Licia Ronzulli, allora eurodeputata del Pdl e ora senatrice di Forza Italia, fece scalpore portando la sua bambina Vittoria al Parlamento europeo. Quelle immagini fecero il giro del web e delle televisioni, scatenando un acceso dibattito in Italia. Tredici anni dopo, anche le mamme deputate hanno finalmente ottenuto il permesso di portare i loro figli nell’emiciclo della Camera per partecipare ai lavori parlamentari. Ad inaugurare questa pratica è stata la deputata del Movimento 5 Stelle, Gilda Sportiello, che questa mattina ha portato suo figlio neonato, Federico, nell’Aula di Montecitorio, una prima assoluta per il palazzo.

L’annuncio della presenza del piccolo Federico è stato fatto a mezzogiorno dal presidente della seduta, Giorgio Mulè, tra gli applausi bipartisan dei parlamentari presenti. “Ora parleremo a voce bassa… Da questa seduta fa il suo esordio in aula il piccolo figlio della nostra collega Sportiello. Per la prima volta e con l’unanimità dei gruppi, è nell’emiciclo con noi. Auguri di una lunga, libera e serena vita a Federico“.

A commentare questo importante passo è stata proprio la deputata Sportiello, che ha sottolineato la necessità di supportare le mamme che vogliono continuare ad allattare i loro figli anche durante il lavoro. “Troppe sono le donne che interrompono precocemente l’allattamento, non per scelta, ma perché obbligate al rientro sul luogo di lavoro“, ha spiegato. Solo un anno fa, a novembre, la Giunta per il regolamento della Camera aveva dato il via libera all’ingresso delle deputate mamme durante le sedute in Aula, permettendo loro di partecipare ai lavori parlamentari con i loro figli e di allattarli nell’Emiciclo fino al compimento di un anno.

Questa decisione segna un passo importante verso l’inclusione delle donne nel mondo della politica e del lavoro in generale. Riconoscere il diritto delle mamme deputate di avere i propri figli accanto durante le sedute parlamentari rappresenta una conquista per la parità di genere e per il riconoscimento dei diritti delle donne lavoratrici.

La maternità non dovrebbe mai essere un ostacolo per le donne che desiderano intraprendere una carriera politica o professionale. Dobbiamo costruire una società che sostenga le donne e che riconosca il loro valore in ogni ambito, compreso quello politico. La presenza di mamme deputate con i loro bambini nell’emiciclo è un segnale di cambiamento e di apertura verso una maggiore inclusione e uguaglianza di opportunità.