Nella regione del Veneto, senza ostacoli burocratici, l’azienda sanitaria regionale e il Comitato etico hanno dato il via libera a una richiesta di verifica delle condizioni per accedere al fine vita medicalmente assistito. Questo è il secondo caso simile che si verifica nella nostra regione, e ad annunciarlo è stata l’Associazione Luca Coscioni.

Il caso riguarda una donna veneta di nome fittizio Gloria, che ha dichiarato: “Ho affrontato periodi difficili con forza e determinazione fin dall’inizio, sapevo che si prospettava un periodo difficile e così è stato. Ecco perché ho richiesto una fine dignitosa. Ho vissuto una vita libera e bella, e quando deciderò di procedere con il fine vita assistito per porre fine alle mie pene, la mia ultima parola sarà ‘la vita è bella‘ e sarò libera fino alla fine“.

Dopo circa sei mesi dall’inizio della procedura, Gloria, 78 anni e affetta da una patologia oncologica, ha completato la verifica delle condizioni e delle modalità per accedere al fine vita assistito. Con l’assistenza legale dell’Associazione Luca Coscioni, Gloria aveva avviato la procedura a novembre 2022, presentando una richiesta all’azienda sanitaria competente per effettuare tutte le verifiche necessarie per ottenere l’aiuto, come previsto dalla sentenza Cappato della Corte costituzionale.

L’azienda sanitaria, attraverso i propri medici, ha avviato le verifiche necessarie e ha stabilito che Gloria possiede tutti i requisiti previsti dalla sentenza 242/19 della Consulta. È stato accertato che Gloria ha preso autonomamente e consapevolmente la decisione di procedere con l’aiuto al fine vita assistita, che è affetta da una patologia oncologica irreversibile e che questa patologia le provoca un peso che lei stessa ritiene intollerabile. È stato inoltre stabilito che i trattamenti con “farmaci antitumorali mirati” costituiscono il sostegno vitale per lei.

Alla fine di marzo 2023, l’azienda sanitaria ha comunicato a Gloria che, in seguito alla relazione multidisciplinare redatta dai medici dell’azienda sanitaria, anche il Comitato etico ha confermato la presenza dei requisiti previsti dalla sentenza 242/19 della Consulta.

Nell’aprile 2023, l’azienda sanitaria ha comunicato il tipo di farmaco idoneo per procedere e le modalità di assunzione. Di recente, l’azienda ha annunciato che fornirà la strumentazione necessaria per l’autosomministrazione del farmaco letale e ha confermato che il Servizio sanitario regionale provvederà a tutto il necessario immediatamente prima dell’evento.

Va ricordato che nelle Marche, quasi un anno fa, Federico Carboni è stato il primo italiano ad accedere al fine vita medicalmente assistito in Italia. Tuttavia, Carboni ha dovuto sostenere personalmente i costi dell’apparecchiatura, successivamente acquistata grazie a una raccolta fondi.

La decisione presa nel Veneto suscita riflessioni e dibattiti sulla questione della fine della vita e dell’eutanasia. Molti si chiedono quali siano le differenze tra questi concetti. Tuttavia, è innegabile che stiamo assistendo a una progressiva apertura verso l’accesso al fine vita medicalmente assistito in diverse regioni italiane.

È importante tenere conto di tutti i fattori etici, legali e morali in gioco quando si affronta una questione così delicata come la fine della vita. Il dibattito su questo argomento deve essere condotto in modo rispettoso e informato, affinché si possano trovare soluzioni che tengano conto della dignità e dell’autonomia delle persone coinvolte, garantendo nel contempo la tutela dei diritti umani fondamentali.