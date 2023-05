Emilia Romagna, approvato il decreto emergenza: stanziati 2 miliardi di euro

Il Consiglio dei Ministri ha preso atto dell’emergenza che ha colpito le regioni dell’Emilia Romagna e delle Marche a seguito delle alluvioni e ha approvato un decreto legge in questo senso. Il provvedimento ha l’obiettivo di intervenire con misure urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza che si è venuta a creare e per sostenere i cittadini e le imprese che hanno subito danni e difficoltà a causa dell’alluvione.

Il decreto legge è molto corposo e prevede diverse misure che interessano diversi settori e fronti. Tra le disposizioni, vengono previsti ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, la garanzia di retribuzione ai dipendenti pubblici delle zone colpite e una tantum fino a 3000 euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività.

In campo fiscale si prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino al 31 agosto e la sospensione dei pagamenti dei mutui in caso di eventi calamitosi. Sono state infine previste anche misure per il sostegno alle PMI, all’export e alla continuità didattica nelle scuole e università.

Nel frattempo, il presidente Sergio Mattarella ha espresso la sua vicinanza alle vittime dell’alluvione e alle persone che stanno affrontando le difficoltà causate dalla calamità. Attualmente c’è un grande bisogno di solidarietà e di sostegno da parte di tutti i cittadini italiani per aiutare le popolazioni colpite a superare questo difficile momento. Il provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri è solo uno dei primi passi che il governo sta compiendo per far fronte a questa situazione di emergenza.

Il lavoro per la ricostruzione e il ripristino delle aree colpite proseguirà anche nei prossimi mesi e richiederà il contributo e la collaborazione di tutte le istituzioni e dei cittadini stessi. La notizia è stata accolta favorevolmente da molti esponenti politici, tra cui Giorgia Meloni, la quale ha sottolineato che questo stanziamento rappresenta un passo importantissimo. Tuttavia, Meloni ha osservato che questi fondi non sono sufficienti per far fronte alle esigenze dell’intero Paese.