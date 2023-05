Elly Schlein attacca il governo Meloni: "Il decreto lavoro è una sentenza di condanna alla precarietà"

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha espresso il suo dissenso nei confronti del governo Meloni e del decreto sul lavoro che, secondo lei, è “una provocazione insopportabile” che ruba il futuro alle prossime generazioni e condanna i lavoratori alla precarietà. Schlein ha accusato il governo di favorire solo i più ricchi e di non intervenire sulle rendite finanziarie e immobiliari, tassate meno rispetto a chi lavora o fa impresa.

La segretaria del Pd ha sottolineato che l’idea di abbassare le tasse a tutti nasconde la volontà di abbassarle ai ricchi, facendo mancare le risorse e i servizi ai poveri. Schlein ha anche criticato il decreto sul lavoro, che, secondo lei, estende i voucher e liberalizza i contratti a termine, rendendo i lavoratori più ricattabili. La segretaria del Pd ha proposto una serie di interventi alternativi per contrastare il lavoro precario, tra cui limiti ai contratti a termine, leggi sulla rappresentanza, salario minimo e abolizione degli stage gratuiti.

Il decreto sul lavoro, la critica di Elly Schlein al governo Meloni

Inoltre, Schlein ha criticato le politiche del governo Meloni sul contrasto alla povertà, sostenendo che la priorità del governo sia quella di fare uno “spezzatino del reddito di cittadinanza” per piantare bandierine ideologiche, anziché contrastare la povertà. La segretaria del Pd ha sottolineato anche che, per contrastare la denatalità, non bastano gli incentivi fiscali, ma occorre intervenire sul problema dei contratti a breve termine, che rappresentano il vero ostacolo per chi vuole avere figli.

Infine, Schlein ha parlato delle relazioni con il Movimento 5 Stelle, dicendo di sentirne il bisogno per “provare a unire le forze nelle nostre differenze sui terreni di battaglia comune“, come il contrasto al progetto Calderoli di autonomia differenziata.

Per celebrare il primo maggio, Elly Schlein ha partecipato al corteo partito dalla Casa del Popolo di via Giorgio Kastriota a Piana degli Albanesi e conclusosi a Portella della Ginestra. La manifestazione ricordava il 76° anniversario della strage compiuta dalla banda guidata da Salvatore Giuliano, che costò la vita ad undici persone riunite per la festa dei lavoratori. Il titolo dell’iniziativa di quest’anno è: “La conoscenza coltiva la memoria e i diritti”. A sfilare anche i giornalisti, tra cui il presidente della Federazione nazionale della stampa, Vittorio Di Trapani, insieme alle segreterie regionale e palermitana dell’Associazione siciliana della stampa. In prima linea, Mario Ridulfo, segretario provinciale della Cgil e Francesco Sinopoli, segretario nazionale della Flc.

Contrasto alla povertà e denatalità: le opinioni di Elly Schlein sul governo Meloni

