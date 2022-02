Dopo essere stato estromesso dalla legge di bilancio, arriva il bonus psicologo, provvedimento che dovrebbe rientrare nel Milleproroghe. La notizia all’epoca aveva fatto scalpore, ma forse un passo avanti sasrà fatto, attraverso un intervento di 20 milioni di euro, che saranno erogati in base all’isee in voucher.

Il ministro Speranza ha difatti confermato che il decreto sembra aver avuto il supporto del governo, spiegando che il bonus varrà per l’assistenza psicologica, ma anche che è solo il primo passo di un lungo percorso, dal momento in cui alcuni partiti hanno ritenuto non sufficiente la somma stanziata.

Secondo le indiscrezioni, il valore del voucher si aggirerebbe intorno ai 200 euro per i redditi inferiori ai 15 mila euro, mentre andrebbe a scalare per i redditi fino a 45 mila euro. Le risorse serviranno sia per finanziare il bonus, inoltre saranno destinate a rafforzare quelle strutture che si occupano della salute mentale su tutto il territorio.

Dopo l’esclusoine dalla legge di bilancio era stata creata anche una petizione online nel quale si erano raccolte oltre 300 firme, come ha ricordato Filippo Sensi, deputato del pd che ha presentato formalmente l’emendamento. A spingere sul bonus psicologo, è stato soprattutto il Movimento cinque stelle, che in commissioni di affari ha dichiarato quanto due anni di pandemia abbia influito in maniera negativa sulla salute mentale delle persone, problema confermato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, i dati, infatti riportano come sia cresciuto il numero delle persone che ha bisogno di supporto psicologico, difatti oggi 8 persone su 10 hanno riscontrato problemi di salute mentale lievi, mentre 2 su 10 sono di natura più severa.

Nel frattempo c’è chi ha provveduto da sé, infatti la regione Lazio ha stanziato 10,9 milioni di euro fino al 2025, per supportare le strutture dedicate alla salute mentale, come anche le scuole.

Il testo dovrebbe essere depositato oggi, non ci resta che attendere impazienti.