Covid-19, arriva la nuova stretta: lockdown nei weekend in tutta Italia, misure forse già da subito

Ormai una nuova stretta anti Covid sembra inevitabile in tutto il Paese. Per questo il Governo sta mettendo a punto nuove misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ancora in corso dopo lo scoppio dei primi focolai lo scorso anno. In questi ultimi giorni la curva epidemica ha ricomciato a salire dopo diverse settimane in cui la situazione sembrava essere tornata sotto controllo. A preoccupare sono anche le varianti del Sars-CoV-2, che ormai si stanno diffondendo in tutto il Paese: quella inglese sembra essere la predominante. Per questa mattina 9 marzo il Governo ha convocato il Comitato Tecnico Scientifico per stabilire le nuove misure.

Allo studio dell’Esecutivo presieduto da Mario Draghi ci sarebbero diverse soluzioni, anche se per il momento sembra escluso un nuovo lockdown generalizzato. Dovrebbe comunque esserci una stretta maggiore nei weekend, quando l’Italia potrebbe diventare una grande zona rossa sullo stesso modello di Codogno, ovvero il lockdown di un anno fa. Nei sabato e domenica e festivi e prefestivi, sarà quindi vietato uscire da casa per situazioni non necessarie, non si potrà andare neanche a casa di amici o parenti che si trovano nello stesso comune. Il coprifuoco potrebbe essere anticipato di qualche ora, o alle 19:00 oppure alle 20:00 e durare sempre fino alle 5.00 del mattino.

In zone rosse chiusura di tutte le scuole

Gli esperti ritengono che se non si prendono subito forti misure restrittive, entro Pasqua tutta Italia o la maggiore parte del Paese potrebbe essere zona rossa, ad eccezione della Sardegna, che attualmente si trova in zona bianca. Nelle nuove disposizioni che Palazzo Chigi introdurrà nelle prossime ore c’è anche l’idea di far entrare automaticamente in zona rossa tutte quelle zone che hanno 250 contagi ogni 100.000 abitanti. Qui chiideranno quindi tutte le scuole e le attività non essenziali.

“Il 10 marzo di un anno fa l’Italia si chiudeva diventando per la prima volta, una grande zona rossa. Un nostro concittadino su venti è stato contagiato” – queste sono le parole che il Premier Draghi ha utilizzato nel suo discorso, rivolgendosi agli italiani e ringranziandoli per la pazienza e i sacrifici che stanno facendo.

“Dobbiamo al rispetto della memoria dei tanti cittadini che hanno perso la vita il dovere del nostro impegno” – così ha detto il Presidente del Consiglio dei Ministri parlando in un videomessaggio alla nazione. Insomma non è ancora il momento di abbassare la guardia. Draghi ha anche avuto parole di speranza e conforto per tutti: “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana”. Le nuove misure anti Covid potrebbero entrare già in vigore già questa settimana.