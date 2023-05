Comunali, sonora sconfitta per il PD. Elly Schlein: "Il vento a favore della destra è ancora forte"

Le elezioni comunali, iniziata col primo turno del 14 e 15 maggio e terminata nella giornata del 29 con i ballottaggi, sanciscono un nuovo trionfo per il centrodestra, dando ancora più forza al Governo Meloni. Erano ben tredici i comuni capoluoghi di Provincia chiamati alle urne, e il bilancio finale parla piuttosto chiaro: il centrodestra conquista 9 posti su 3.

Al primo turno (quindi il candidato aveva superato il 50% delle preferenze) erano andati al centrodestra le città di Latina con Matilde Celentano, Imperia con Claudio Scajola, Sondrio con Marco Scaramellini e Treviso con Mario Conte, mentre il centrosinistra si è dovuto accontentare della vittoria a Brescia con Laura Castelletti e Teramo con Gianguido D’Alberto.

Si è poi votato in questi giorni per il secondo turno in 41 Comuni e sette capoluoghi di provincia. I risultati vedono Ancora, che ottiene il pronostico più clamoroso dopo i 30 anni di sinistra con la vittoria di Daniele Silvetti, Brindisi, Massa, Siena, Pisa andare al centrodestra, mentre l’unico posto in cui riesce a trionfare la sinistra è Vicenza. Il “cane sciolto” Stefano Bandecchi, presidente della Ternana Calcio ed a capo del partito politico “Alternativa Popolare” che deriva dal nuovo centrodestra, è riuscito a smentire i pronostici e piazzarsi ai ballottaggi, per poi vincere a Terni. Ci sarà invece il ballottaggio a Siracusa tra Ferdinando Messina del centrodestra e Francesco Italia supportato da liste civiche.

Dopo i ballottaggi Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ammette la sonora sconfitta: “É una sconfitta netta. Il vento a favore delle destre è ancora forte e c’è ancora. Sapevano che sarebbe stata difficile, ci vuole tempo per costruire un centrosinistra vincente. Il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è una consolazione”.

Ovviamente i sentimenti di Giorgia Meloni sono totalmente diversi: “Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento e la sua forza. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia al centrodestra e hanno premiato il nostro buon governo, le nostre proposte e la nostra concretezza. Questo è un risultato che ci incoraggia ad andare avanti e a fare ancora meglio”.