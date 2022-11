Bonus 200 euro, l’annuncio poco fa di Giorgia Meloni

Ascolta questo articolo

Rincari, rincari e rincari. Questa è la parola che da un pò di tempo a questa parte gli italiani sentono molto spesso. Ultimamente, questo anche a causa della crisi che si è scatenata in Ucraina, ha toccato anche settori come l’energia e quello delle materie prime, fatto sta che sono aumentati gli alimenti come ad esempio il pane e la pasta. L’ormai ex Governo Draghi come si sa ha introdotto dei bonus anche da 200 euro per far fronte a questo periodo difficle e aiutare le famiglie.

Sicuramente la somma non è stata tantissima ma si è trattato di un aiuto che ha potuto fare bene agli italiani. Adesso si è insediato da poco il nuovo Esecutivo guidato dalla Premier Giorgia Meloni. Il nuovo Governo ha infatti in serbo delle importanti novità sia per quanto riguarda i bonus di 200 euro sia per quelli di 150 euro.

Meloni, le novità sui bonus

Il pensiero della neo Premier per quanto riguarda i bonus è abbastanza chiaro. “Sono inutili, soldi servono contro il caro bollette” – queste sono state le parole della Premier per quanto riguarda i bonus da 200 e 150 euro emanati dall’Esecutivo del predecessore Mario Draghi. Il programma della Meloni è totalmente diverso.

In campo infatti ci sarebbero circa 30 miliardi da utilizzare contro il caro bollette per venire incontro alle famiglie. Insomma per il nuovo Esecutivo 200 euro non bastano assolutamente per poter aiutare gli italiani. La Meloni ha anche annunciato le riforme che vuole attuare attraverso i suoi profili Facebook.

Gli italiani quindi pare quindi non riceveranno più i bonus fino erogati dal Governo e la misura non sarà più rinnovata. Non ci resterà quindi che vedere qual rifome e come queste ultime verranno attuate dall’Esecutivo di centrodestra. Draghi aveva puntato su due bonus per per evitare un impatto troppo forte dell’inflazione.