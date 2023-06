Silvio Berlusconi, il noto politico italiano e leader di Forza Italia, si trova attualmente ricoverato nel reparto di degenza ordinaria del padiglione Q1 dell’ospedale San Raffaele di Milano. Non è la prima volta che Berlusconi è ricoverato in questa struttura, essendo già stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero. Attualmente, il suo ricovero è legato all’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica che lo affligge.

Nel bollettino medico, i suoi medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri hanno precisato che il ricovero è stato necessario per eseguire controlli che erano già programmati. Tuttavia, a causa delle circostanze, tali controlli sono stati anticipati di qualche giorno. A commentare la situazione è stato anche il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha aggiunto che questi accertamenti erano assolutamente previsti.

Anche il ministro degli Esteri ha ribadito la stessa cosa.Intanto, la famiglia di Berlusconi si è recata presso l’ospedale per essere vicino al politico durante il suo ricovero. In particolare, la primogenita Marina è giunta all’ospedale San Raffaele a bordo della sua auto, attraverso l’ingresso di via Olgettina sul retro della struttura. Non è ancora chiaro quanto durerà il ricovero di Berlusconi, ma sappiamo che almeno per questa notte resterà nella struttura sanitaria milanese.

