Archiviata la posizione di Conte e Speranza nell’inchiesta Covid: "Bavaglio sul ricordo di migliaia di persone"

Il Tribunale dei Ministri ha deciso di archiviare la posizione dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dell’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione della prima fase della pandemia di Coronavirus nella Val Seriana, provincia di Bergamo. La richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Brescia è stata accolta dopo una camera di consiglio.

Conte e Speranza erano stati accusati di epidemia colposa e per la mancata istituzione della “zona rossa” ad Alzano e Nembro, paesi bergamaschi gravemente colpiti dal virus durante le prime fasi della pandemia. Inoltre, veniva contestata la mancata applicazione del piano pandemico, datato 2006, che avrebbe potuto limitare i danni e salvare molte vite.

Durante l’interrogatorio svoltosi il 10 maggio 2023 presso la Procura di Brescia, Conte e Speranza avevano presentato una memoria difensiva. Successivamente, i pm bresciani hanno richiesto l’archiviazione del caso, decisione confermata dal Tribunale dei Ministri. La Procura di Bergamo aveva sostenuto che Conte non era stato informato della situazione di Alzano e Nembro prima del 2 marzo 2020 e che, pertanto, non poteva essere ritenuto responsabile della mancata istituzione della “zona rossa” in quei comuni. Il Tribunale dei Ministri ha definito questa imputazione come un’ipotesi irragionevole.

L’Associazione #Sereniesempreuniti, che da oltre tre anni indaga per la verità, si è mostrata delusa e amareggiata. Secondo i familiari, la decisione dell’archiviazione impedisce loro di conoscere la verità sulle perdite dei propri cari e di migliaia di altre persone che, secondo quanto emerso dall’indagine della Procura di Bergamo, potevano essere salvate. Ritengono che l’archiviazione rappresenti un insulto alla memoria dei loro familiari e un ennesimo ostacolo in un’Italia segnata dall’omertà, contro la quale hanno sempre lottato e continueranno a farlo nelle sedi disponibili, come quella civile.

I familiari esprimono il loro disappunto per una decisione che sembra contrastare le conclusioni a cui era giunta la Procura di Bergamo dopo tre anni di indagini. Ora aspettano di conoscere le motivazioni che hanno portato all’archiviazione, al fine di comprendere appieno le ragioni addotte.