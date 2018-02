Un gatto randagio è diventato il guardiano di una bimba

Un gatto randagio si aggirava tutto solo per le campagne del Veneto, attorno a Portogruaro, senza casa. Il suo viaggio continuo tra i prati ed i campi coltivati ha conoscuito una fine quando ha incontrato un essere umano, quello che, al primo incontro, è diventato il suo padrone. L’uomo se ne è affezionato subito e ha portato nella sua abitazione il gatto.

L’uomo ha inserito immediatamente il gatto in casa sua, dove vive con la moglie e con la nuova arrivata, la piccola Sofia, una bambina di pochi mesi di vita. Il gatto è stato chiamato Tiger per il suo folto pelo tigrato e per la grinta che ha dimostrato fin dal suo primo istante trascorso con la sua famiglia.

Nei primi giorni trascorsi con i suoi nuovi padroni, Sofia doveva ancora nascere ed il gatto Tiger continuava a farsi coccolare dalla futura mamma, comprendendo che in quella pancia rotonda c’era una piccola e dolce creature che di lì a poco sarebbe nata. Il gatto attendeva, insomma, con impazienza, la nascita della piccola Sofia.

“Da quando è nata, la protegge sempre. Sono inseparabili, stanno sempre insieme“. Il padrone di casa spiega con poche parole il rapporto tra Tiger e Sofia, che anche nelle foto apparse su Internet si fa vedere sempre con la piccola umana, il quale pare voler proteggere la piccola umana e farle da guardia in ogni istante della giornata, Tiger non se ne separa mai e la coccola come se fosse sua figlia.

Quando dorme nel passeggino, Tiger guarda Sofia e le sta vicino. Quando si stende sul tappeto e la piccola cerca un cuscino, il gatto diventa il suo giaciglio. Quando Sofia cerca di gattonare, Tiger la segue e monitora ogni suo piccolo avanzamento. Tiger si è talmente innamorato di questa bambina che ormai è diventato come un padre, oltre che essere una guardia del corpo fedele e inserparabile della piccola.