Un dispositivo rileva il genere dall’odore delle uova: salverà miliardi di pulcini dalla triturazione

Gli scienziati hanno fatto una svolta importante nel campo della selezione del genere dei pulcini. Attraverso l’analisi dei composti chimici volatili emessi dalle uova, è ora possibile identificare il genere di questi piccoli volatili. Potrebbe sembrare una notizia di poco conto, ma in realtà questa scoperta potrebbe fare la differenza per miliardi di pulcini appena nati.

Ogni anno nel mondo, circa 7 miliardi di pulcini maschi vengono sottoposti a un macabro destino: vengono tritati vivi, schiacciati o soffocati con gas. Questo perchè essi non producono uova e non sono considerati produttivi. Le varietà di polli domestici selezionate per l’uso umano includono le galline ovaiole, che producono circa 300 uova all’anno. Tuttavia, questi pulcini maschi non sono considerati utili a fini commerciali e vengono soppressi in maniera discutibile e sistematica. Solo in Italia, ogni anno, circa 40 milioni di pulcini maschi subiscono questo triste destino.

A partire dal 2027, la pratica del sessaggio dei pulcini, cioè l’identificazione del genere nei pulcini di un solo giorno di vita, sarà abolita, almeno nel nostro Paese e in altri Paesi che hanno deciso di porre fine a questo macabro sistema. Ciò è reso possibile grazie all’utilizzo di dispositivi spettrofotometrici in grado di determinare il genere dell’embrione mentre si sviluppa nell’uovo.

Ma questo metodo è piuttosto costoso, richiede apparecchiature specifiche e può essere effettuato solo dopo che l’embrione del pollo è cresciuto abbastanza da poter distinguere il genere. Esiste anche un secondo sistema che pratica un minuscolo foro sull’uovo e preleva un campione di liquido da analizzare, ma anch’esso è molto costoso. A causa di queste spese, molti Paesi eviteranno questi metodi e continueranno all’abbattimento dei pulcini.

Il nuovo metodo è stato sviluppato da un team di ricerca statunitense guidato dagli scienziati dell’azienda SensIT Ventures, Inc., che hanno lavorato a stretto contatto con i colleghi del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale e del Dipartimento di Scienze Animali dell’Università della California.