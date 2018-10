Un cane con le zampe fratturate allatta gattini orfani

Una barboncina randagia di nome Eve, qualche tempo fa nel Texas, precisamente a Midland, ha perso la possibilità di camminare sulle proprie zampe dopo un grave incidente stradale che l’ha coinvolta senza lasciarle scampo. Nessuno si è occupato di lei, che è rimasta quasi immobile per diversi giorni.

Kelsey Kuhrt, volontaria al “Masa Rescue” di Midland e Linda Posey, del “City of Midland Services“, hanno predisposto il salvataggio della cagnolina dal pelo scuro, coordinate dalla direttrice del “Cassie’s Place“, Michelle Zrubek. “Abbiamo lavorato insieme per trasportarla il prima possibile nel nostro centro di riabilitazione di Sant’Angelo“, testimonia Linda.

Eve è stata portata al canile e consultando la direttrice ed i medici veterinari della struttura si è predisposto per l’appunto il trasporto nel centro specializzato della loro associazione per ricomporre le fratture alle zampe di Eve e riportarla nel corso del tempo a camminare. Ma, giunta al canile per il trasporto, Linda ha assistito ad una scena incredibile.

La cagnolina era circondata da una cospicua cucciolata di gattini appena nati e li stava allattando. Secondo quanto ricostruito dai volontari del canile, Eve probabilmente aveva perso di recente la propria prole e per questo era anche depressa, così ha trovato il modo di ritornare felice dando il proprio latte a questi piccoli gatti.

Il personale del centro aveva predisposto questa misura per cercare di dare un po’ di gioia ad Eve, nessuno si sarebbe però aspettato che lei li avrebbbe allattati. Da quel momento in poi il morale di Eve è salito costantemente e piano piano ha ripreso la voglia di vivere che aveva perso, sia per la perdita dei suoi cuccioli che per le zampe anteriori spezzate.

Così, dopo diverse settimane, una rinsavita Eve ha potuto passare in clinica per l’intervento chirurgico alle zampe e, mentre sta trascorrendo un lungo periodo di riposo e di riabilitazione, i suoi gattini sono stati presi in carico dal “Cassie’s Place”, in attesa del suo ritorno sulle proprie zampe e nella speranza che una o più famiglie siano disposte, prima o poi, ad adottarli e a dare a tutti loro una nuova vita e l’amore di cui hanno bisogno.