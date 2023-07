Trentino, in vigore lo stop ai cani alla catena, ma con alcune eccezioni

Da oggi primo luglio 2023, è entrato in vigore il divieto di tenere i cani legati alla catena nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. La legge, approvata a novembre 2022, è stata istituita per tutelare il benessere degli animali e garantire loro una vita dignitosa. Tuttavia, il Consiglio provinciale ha concesso un periodo di sei mesi di tempo per consentire ai proprietari di adeguarsi alla normativa. Le sanzioni previste per chi non rispetta il divieto vanno dai 400 agli 800 euro, una penalità significativa che mira a scoraggiare questa pratica dannosa per gli animali.

Tuttavia, in seguito alle pressioni delle associazioni animaliste e alle richieste di alcuni cittadini, è stata approvata una delibera che stabilisce alcune eccezioni al divieto generale. La Quarta Commissione provinciale è stata responsabile di formulare i criteri specifici per consentire l’uso delle catene in determinate situazioni. Presieduta da Claudio Cia, firmatario della legge Cia-Segnana, la commissione ha stabilito che solo in casi urgenti e temporanei è permesso tenere i cani legati per ragioni di sicurezza o per garantire la difesa degli animali domestici.

Questa eccezione si applica sia ai cani da guardia che ai cani impiegati in attività di istruzione tecnica, manifestazioni cinofile ed esposizioni. Inoltre, è stata fatta un’ulteriore eccezione per i cani da soccorso che lavorano per le forze dell’ordine, l’esercito e i Vigili del Fuoco. La decisione di legare o meno questi cani è basata su valutazioni specifiche condotte dai responsabili.

Per quanto riguarda gli animali che non svolgono attività particolari, come i cani domestici, l’unico caso in cui è consentito tenerli legati è quello in cui le strutture in cui vivono sono in fase di riparazione o ristrutturazione. Tuttavia, anche in questi casi, è importante garantire il benessere dell’animale. La catena deve essere adeguata alla taglia del cane, consentendogli di accedere a cibo, acqua e riparo. Inoltre, la lunghezza della catena deve essere sufficiente per consentire al cane di muoversi liberamente senza restrizioni.

Questa nuova legge rappresenta un passo importante per la tutela dei diritti degli animali nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. L’obiettivo è garantire una vita dignitosa a tutti i cani e porre fine alla pratica crudele di tenerli legati alla catena. È importante che i proprietari di cani si adeguino e rispettino questa legge, contribuendo così a creare una società più giusta e compassionevole verso gli animali.