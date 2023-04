Trentino, altri due orsi rischiano la cattura e l’abbattimento: si tratta di Mj5 e M62

Durante la conferenza stampa di questa mattina il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha annunciato che, oltre all’orsa Jj4, anche gli orsi Mj5 ed M62 saranno abbattuti, in quanto considerati pericolosi per la zona. Il presidente Fugatti ha annunciato che dopo la cattura dell’orsa responsabile della morte di Andrea Papi, è stato chiesto al Tar un parere sull’ordinanza che prevede l’uccisione dell’orso Jj4.

Inoltre, la Provincia di Trento ha intenzione di abbattere altri due orsi ritenuti pericolosi per l’uomo: Mj5 ed M62. Per il primo Ispra ha già dato parere favorevole, mentre per il secondo la situazione è ancora in corso di valutazione. In mattinata Fugatti ha dichiarato: “Alle 12 è convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è nostra intenzione puntare l’attenzione su altri due soggetti pericolosi MJ5, su cui c’è già un parere favorevole di abbattimento, e su M62 per il quale chiederemo l’abbattimento“.

Fugatti si augura che le iniziative del comitato di volontari vadano nella direzione intrapresa e che tutti gli sforzi si concentrino sulla cattura di MJ5, nonostante sia un orso di tre quintali di peso. In Trentino ci sono 70 orsi in più rispetto a quanti sarebbero idealmente presenti.

Per affrontare questa situazione è stato proposto un programma che prevede il trasferimento degli orsi in eccesso in un’altra zona. Tuttavia, il primo obiettivo è quello di porre fine al problema degli orsi che costituiscono un pericolo per l’uomo, abbattendoli. Fugatti sottolinea che la questione principale non è più Jj4, ma è la convivenza tra l’uomo e gli animali.

“Chi è intenzionato a sostenere il progetto non dovrebbe preoccuparsi di Jj4, ma aiutarci a trasferire gli esemplari in eccesso. Coloro che si preoccupano delle condizioni di Jj4 stanno semplicemente facendo propaganda ideologica e non hanno davvero a cuore la sopravvivenza del progetto Life Ursus“.