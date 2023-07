Tre gattini e un cucciolo di cane abbandonati in una casa fatiscente: salvati dai Carabinieri

Nel caso dell’appartamento a Trecastagni, la donna di 62 anni sembra soffrire di disturbo da accumulo seriale, che ha portato alla sua incapacità di fornire standard minimi di nutrizione, igiene e cure veterinarie per i tre gattini e un cucciolo di cane appena nato presenti nella sua casa. È una condizione che può mettere a rischio sia la salute degli animali che il benessere della stessa persona che ne soffre. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti dopo una segnalazione da parte di un residente di via La Malfa, che ha notato miasmi forti provenire dall’appartamento della donna.

Preoccupato per la sua assenza prolungata, l’uomo ha contattato le forze dell’ordine temendo che potesse esserle accaduto qualcosa di grave. Sul posto i militari hanno trovato l’ingresso dell’appartamento chiuso, senza ottenere risposta. Hanno quindi richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato una scala esterna per accedere al balcone e alla porta d’ingresso dell’abitazione. Ciò che si sono trovati davanti ha suscitato sconcerto e preoccupazione: un ambiente invaso dalla spazzatura, cassetti rovesciati con il contenuto disperso sul pavimento e una quantità incredibile di feci prodotte dai giovani animali presenti.

I Carabinieri hanno subito provveduto a offrire acqua e cibo ai cuccioli, prendendosi cura delle loro necessità immediate. Successivamente, hanno attivato il servizio di soccorso veterinario dell’Asp di Catania, che si è assunto la responsabilità dei piccoli animali, garantendo loro il necessario sostegno medico. Solo intorno a mezzanotte, la donna di 62 anni è rientrata a casa, trovando i Carabinieri sul posto pronti a informarla della denuncia per maltrattamento di animali.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’animal hoarding non è solo una questione di maltrattamento degli animali, ma anche di problemi di salute e benessere per la persona stessa. Il disturbo da accumulo seriale può essere una situazione complessa e difficile da gestire. Gli individui che ne sono affetti spesso sono incapaci di provvedere alle esigenze degli animali e non riescono a migliorare le condizioni di vita quando si verifica un peggioramento, come ad esempio un’eventuale malattia o il sovraffollamento degli animali in ambiente insalubre.

In alcuni casi, come quello dell’appartamento a Trecastagni, l’intervento delle forze dell’ordine può essere fondamentale per garantire il benessere degli animali e cercare una soluzione per la persona coinvolta. È importante sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema e promuovere una maggiore consapevolezza sui disturbi mentali che possono portare alla situazione di animal hoarding, al fine di prevenire ulteriori casi simili e garantire il benessere di tutti gli esseri viventi coinvolti.