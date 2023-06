Subacqueo fa amicizia con un pesce: "Ci incontriamo ogni estate"

L’incredibile amicizia tra un subacqueo e un branzino nel lago del Wisconsin sta affascinando il mondo. Rex Colubra, un quarantenne appassionato di immersioni, ha fatto la conoscenza di un pesce molto speciale durante una delle sue avventure sottomarine nel settembre del 2021. Da quel momento, una connessione unica si è sviluppata tra i due, superando le barriere di specie e dimostrando che l’affetto può superare ogni limite.

Tutto è iniziato durante un’immersione come tante altre, quando Rex ha notato un comportamento insolito da parte di uno dei pesci che lo circondavano. Questo particolare branzino sembrava incuriosito dalla presenza del subacqueo e si avvicinava a lui in modo insolitamente amichevole. Non si allontanava nemmeno quando Rex si immergeva più a fondo, rimanendo sempre al suo fianco. Questo straordinario evento ha suscitato grande stupore e curiosità in Rex, spingendolo a voler approfondire la conoscenza di questo affascinante pesce.

Due settimane dopo, Rex è tornato nello stesso lago e ha avuto la sorpresa di ritrovare il branzino, che lui ha affettuosamente chiamato Elvis. Il pesciolino era facilmente riconoscibile grazie a una cicatrice sul fianco, probabilmente causata da un’esperienza negativa con un pescatore. Da quel momento, Elvis è diventato il fedele compagno di Rex, seguendolo ovunque e non perdendolo mai di vista. Per alimentare la loro amicizia, il subacqueo ha addirittura studiato un richiamo speciale, una sorta di “grugnito” che emana con la gola per segnalare la sua presenza a Elvis. Il branzino risponde prontamente a questo richiamo e si avvicina subito a Rex, dimostrando la sua fedeltà e il legame che si è creato tra di loro.

Questa singolare amicizia ha attirato l’attenzione di molti, tanto che Rex ha deciso di documentarla sulla sua pagina TikTok dedicata a Elvis, chiamandolo affettuosamente “Elvis the small mouth” (Elvis la bocca piccola). Attraverso video e foto, Rex condivide i momenti speciali che trascorre con il suo amico sottomarino, mostrando al mondo l’incredibile legame che si è formato tra loro.

Nonostante la loro affinità, Rex è consapevole dei rischi che Elvis può correre. Durante l’estate scorsa, ha vissuto un momento di angoscia quando non è riuscito a trovare il branzino e temeva che qualcosa di brutto gli fosse accaduto. Rex sa che ogni anno c’è il rischio che Elvis venga catturato da pescatori ignari della loro amicizia, e questa prospettiva lo addolora profondamente. Per proteggere il suo amico, Rex è prudente nel non rivelare il nome esatto della località del lago del Wisconsin dove si incontrano, cercando così di mantenere l’anonimato di Elvis e preservarne la libertà.

Questa storia straordinaria ci fa riflettere sul fatto che l’amore e l’affetto possono superare qualsiasi differenza o barriera. L’amicizia tra un subacqueo e un branzino ha dimostrato che il legame tra esseri viventi può nascere anche in contesti inaspettati e apparentemente impossibili. Rex e Elvis ci insegnano che l’empatia e la connessione possono sorprendere e arricchire la nostra vita in modi impensabili.