Sospeso l’abbattimento di JJ4 e MJ5, la LAV esulta: “Ora trasferiamo gli orsi in Romania”

Una notizia che sta facendo tremare la Provincia di Trento e che ha scatenato un acceso dibattito tra i sostenitori dei diritti animali e coloro che cercano una soluzione al problema della convivenza tra uomo e fauna selvatica. Il Tar di Trento ha sospeso il decreto di abbattimento per l’orsa JJ4, coinvolta nell’aggressione mortale al runner Andrea Papi, e per l’orso MJ5, entrambi considerati “problematici” dalle autorità competenti.

La LAV (Lega Anti Vivisezione) ha accolto con entusiasmo questa decisione, che conferma la loro posizione e sconfessa la Provincia di Trento. Massimo Vitturi, responsabile Area Animali Selvatici di LAV, ha espresso la sua soddisfazione. Secondo Vitturi, il prossimo passo da compiere, come richiesto dal Tar, sarà entro il 27 giugno, quando la LAV dovrà depositare un progetto per il trasferimento dei plantigradi all’estero, con particolari dettagli sul rifugio in Romania che si è offerto di accogliere gli orsi.

La LAV si impegna anche a presentare un progetto economico che coprirà tutte le spese del trasferimento, ribadendo che sarà a loro esclusivo carico. Questa sospensione del decreto permette agli orsi di sopravvivere fino alla data del 27 giugno, ma la decisione definitiva sul merito sarà presa il 14 dicembre prossimo.

“Ci aspettiamo a quel punto che venga adottato questo provvedimento e che JJ4 possa essere trasferita all’estero. Comunque il merito del Tar è fissato al 14 dicembre prossimo. Quella è la data in cui si dovrà esprimere definitivamente rispetto ai nostri ricorsi originali“, ha sottolineato Vitturi.

La LAV sta lavorando incessantemente anche per il trasferimento dell’orso MJ5, sebbene al momento sia solo un’ipotesi. La priorità assoluta, però, è rappresentata da JJ4. Vitturi ha affermato: “Noi abbiamo chiesto il trasferimento immediato di JJ4 che è attualmente rinchiusa al centro del Casteller e non sta bene. Dico questo sulla base del fatto che sappiamo che l’orsa vive su una superficie di 2500 metri quadri, pari a 0,2 ettari, che è un’area esageratamente limitata”.